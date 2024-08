Volgende routinier kondigt einde interlandcarrière bij Duitsland aan

Manuel Neuer heeft zijn afscheid als international van Duitsland aangekondigd. De 38-jarige doelman volgt daarmee het voorbeeld van Ilkay Gündogan, Thomas Müller en Toni Kroos. Volgens journalist Florian Plettenberg is al besloten dat Marc-André ter Stegen de nieuwe eerste doelman van die Mannschaft wordt.

Neuer laat tegenover zijn volgers op Instagram weten dat hij een moeilijke beslissing heeft genomen. “Op een gegeven moment moest deze dag komen. Dit is de dag dat mijn carrière in de Duitse voetbalploeg eindigt. Iedereen die me kent, weet dat deze beslissing heel moeilijk voor me was.”

Het absolute hoogtepunt voor Neuer als international van Duitsland was het WK 2014. Met de keeper onder de lat werd in de halve finale zeer overtuigend afgerekend met Brazilië (1-7). In de finale bezorgde Mario Götze de Duitsers tegen Argentinië de wereldtitel.

“Ik kijk met trots en dankbaarheid terug om met al die teamgenoten op het veld te hebben gestaan en om ook zeven jaar aanvoerder te zijn geweest”, aldus Neuer, die in december 2022 bij een ski-ongeluk zijn been brak.

De routinier moest bijna een jaar revalideren. Hij is blij dat hij afgelopen zomer nog met Duitsland deel kon nemen aan het EK in eigen land. “Dat was de kers op de taart. Mijn dank gaat uit naar iedereen van de DFB, mijn teamgenoten en natuurlijk de supporters. De steun was er altijd, zowel voor mij persoonlijk als voor het team. Beste fans, een enorme dank vanuit mijn kant. Ik heb ervan genoten.”

De teller stokt voor Neuer bij 124 interlands. Hij debuteerde in 2009 en was actief op vier verschillende WK’s en vier EK’s. Bij Bayern München ligt Neuer nog tot medio 2025 onder contract.