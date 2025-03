Volgende Feyenoorder meldt zich wegens blessure af voor interlandverplichtingen

Anis Hadj Moussa reist niet af naar Algerije om in actie te komen voor zijn vaderland. Dat bevestigt Vladimir Petkovic, de bondscoach van de nationale ploeg. Met welke blessure de 23-jarige Feyenoorder kampt, is niet bekend. Antoni Milambo meldde zich maandag ook al af voor zijn interlandverplichtingen met Jong Oranje.

''We hebben te maken met meerdere blessures, waaronder Hadj Moussa, die helaas niet kan aansluiten bij de selectie”, liet Petkovic optekenen tijdens een persconferentie. De Algerijn zal daarom in Rotterdam blijven om te werken aan zijn herstel en vermoedelijk ook een aantal dagen rust te krijgen.

Hadj Moussa werd zondagmiddag op bezoek bij FC Twente in de rust gewisseld door Robin van Persie. De trainer van Feyenoord vertelde na afloop dat dat wegens tactische redenen kwam. Ook de gele kaart die de behendige dribbelaar in de eerste helft kreeg speelde daarin een rol. Hadj Moussa werd in Enschede vervangen door Ibrahim Osman.

De drievoudig international van Algerije heeft de laatste maanden nauwelijks rust gekregen. Brian Priske, Pascal Bosschaart en Van Persie hadden te maken met veel blessuregevallen in de selectie, waardoor zij vaak geen adequate vervanger voor Hadj Moussa tot hun beschikking hadden.

De dribbelaar moest dit seizoen lang wachten voordat hij een serieuze kans van Priske kreeg. Zijn doelpunt tegen RB Salzburg zorgde ervoor dat hij meer minuten mocht maken onder de Deen. Hadj Moussa was in de daaropvolgende Champions League-wedstrijden tegen Manchester City en Sparta Praag ook trefzeker. In de competitie staat de teller tot dusver op vier doelpunten en één assist in 21 duels.

Ook Milambo niet fit genoeg

Eerder op de maandag werd al bekend dat ook Milambo deze interlandperiode in Rotterdam blijft. De middenvelder kampte de laatste tijd al met een blessure, maar werd wel opgeroepen door Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger. Maandag moest Milambo zich alsnog afmelden.