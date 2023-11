Volgende Ajax-speler dient zich aan: ‘Niets slechts over Steijn, maar... '

Vrijdag, 24 november 2023 om 19:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:11

Chuba Akpom is niet de enige speler die bij Ajax geen goede klik had met Maurice Steijn. Anton Gaaei zegt vrijdag in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad dat ook hij geen goede band had met de inmiddels ontslagen trainer. De Deense rechtsback ervaart het werken onder interim-trainer John van 't Schip als een stuk prettiger.

"Ik wil niets slechts over hem zeggen en praat liever over mezelf, maar ik ben een jongen die de chemie en het vertrouwen nodig heeft en die voelde ik onder hem niet", duidt Gaaei de kortstondige samenwerking met de in oktober ontslagen Steijn bij Ajax.

De vleugelverdediger is louter positief over Hedwiges Maduro, die het stokje tijdelijk overnam in Amsterdam na het vertrek van Steijn. "Dat hij me als assistent als enige bij die wissel tegen Feyenoord een hand gaf, waardeerde ik." Gaaei was in De Klassieker in september schuldig aan de eerste twee Rotterdamse goals en werd hierdoor nog vóór rust gewisseld door Steijn.

De pas 21-jarige verdediger ging na het dramatische optreden tegen Feyenoord weken door een diep dal, zowel op als buiten het veld. "Nu gaat alles steeds iets beter. Ook omdat ik onder de nieuwe trainer die chemie wél voel."

Grote verandering

Gaaei is in korte tijd onder de indruk geraakt van Van 't Schip. "John is een warme persoonlijkheid, die tactisch goed is en veel gesprekken voert. Hij vroeg me in een gesprek met de nieuwe assistent (Michael Valkanis, red.) meteen hoe ik me voelde. En dat blijft hij doen, ook als we lunchen bijvoorbeeld."

"Hetzelfde met teamgenoten, die ook steeds meer met me praten. Ik ben een gevoelsjongen en weet dat ik een goede band met iedereen nodig heb om op mijn best te zijn", zo benadrukt de Deen, die afgelopen zomer door Ajax werd overgenomen van Viborg FF.

Gaaei heeft veel geleerd van de moeilijke beginperiode bij Ajax. Het motiveert hem alleen maar meer om in Amsterdam te slagen. "Hoewel de supporters me in het begin misschien haatten, is het juist mijn doel om publiekslieveling van Ajax te worden."