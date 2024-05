Volendam-aanvoerder Mirani wekt onbegrip met onsportieve uitspraak over Vitesse

FC Volendam is zondag door een 1-4 nederlaag tegen Ajax officieel gedegradeerd uit de Eredivisie. Voor aanvoerder Damon Mirani is het een bittere pil om te slikken.

“Zoiets is altijd vervelend. We zaten in een situatie waarin dit kon gebeuren”, begint de centrumverdediger, die nog altijd een sprankje hoop op lijfsbehoud heeft tegenover ESPN. “Misschien moeten we hopen dat Vitesse failliet gaat waardoor andere clubs punten verliezen en we nog een kans hebben. Daar heb je zelf geen invloed op.”

De uitspraak van Mirani is opvallend te noemen, aangezien de Arnhemmers in grote financiële problemen verkeren en door middel van een crowdfundingsactie op de been proberen te blijven.

Vitesse kwam medio april met een update, waarin werd aangegeven dat uitspelen van het huidige Eredivisie-seizoen niet meer in gevaar is. “Door onder andere het naar voren halen van verwachte inkomsten uit sponsorgelden en seizoenkaarten kunnen we het seizoen uitspelen”, viel in een statement te lezen.

De degradatie met Volendam raakte Mirani zichtbaar. “Dingen gebeuren, op dit momenten moet je daarmee dealen en je wil dat het niet doorsijpelt. Maar het voetbalt toch anders als het rumoerig is.”

Hoe Mirani het seizoen in twee woorden omschrijft? “Klote en rumoerig. Als jongen zat ik hier op de tribune, dan doet dit wel iets met je. Je kan het thuis wel navragen: ik ben niet de gezelligste geweest dit seizoen.”

Dit is toch wel het meest zielige interview die ik heb gezien. Een speler van #Volendam die hoopt dat #Vitesse failliet gaat. Triester kan het niet #fail #eredivisie #espn pic.twitter.com/i9Nsmt3v4d — Jerry v Koppenhagen (@Sjerry0805) May 5, 2024

