Volendam-aanvaller Elvis Manu is mogelijk acuut doelwit van criminelen na mislukte drugstransactie

Elvis Manu is mogelijk betrokken bij een conflict in de onderwereld, zo meldt misdaadverslaggever John van den Heuvel donderdag in De Telegraaf. De 31-jarige aanvaller van FC Volendam ontbreekt al sinds 23 november op de trainingen.

Volgens de berichtgeving is de woning van Manu in Dordrecht in de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 november doelwit geworden van een aanslag. In het huis van de spits ontstond na een explosie een grote brand.

Via de voorgevel breidde het vuur zich verder uit richting de buren. Het lijkt geen toeval te betreffen, want De Telegraaf weet dat ook een ander pand in Dordrecht dat aan Manu gelinkt wordt geraakt is door een explosie.

De politie zou aan de misdaadverslaggever hebben gemeld dat het een afrekening betreft door Manu’s betrokkenheid bij een mislukte drugstransactie. “Wraak op de voetballer door vijanden uit het cocaïnemilieu is volgens de bronnen een motief dat wordt onderzocht”, zo klinkt het.

FC Volendam maakt zich zorgen, zo wordt duidelijk in een reactie aan de krant. "Bij FC Volendam ontstond eind vorige maand grote bezorgdheid toen het erop leek dat zogenoemde spotters zich bij het trainingsveld van de club ophielden. Dat zijn verkenners uit de onderwereld, die een doelwit observeren dat later door zogenoemde ‘hitters’ moet worden vermoord."



Manu werd begin oktober aangetrokken door de club die zijn competitiewedstrijden afwerkt in de Keuken Kampioen Divisie. Hij zette een handtekening onder een contract tot aan het einde van huidig seizoen, maar de aanvaller is sinds het 'bezoek' uit de onderwereld niet meer op de club verschenen om 'privéredenen'.



De voormalig aanvaller van onder meer Feyenoord, Brighton & Hove Albion en FC Groningen kwam dit seizoen tot zeven invalbeurten voor FC Volendam. In de gespeelde wedstrijden was hij eenmaal trefzeker.