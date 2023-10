Voetbalzone maakt ‘Beste Talenten’ bekend voor eerste Bronzen Schilden KKD

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 19:30 • Siep Engelen • Laatste update: 19:42

De Keuken Kampioen Divisie is voor veel jonge talenten de ideale springplank richting de Eredivisie of een grote buitenlandse competitie. Ieder jaar brengt de kraamkamer van het Nederlandse voetbal weer veelbelovende namen voort. Ook dit seizoen worden er na elke periode prijzen uitgereikt. Voetbalzone nomineert, als officieel mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, met behulp van de data van Opta en hulp van analisten, de kandidaten voor het Bronzen Schild voor Beste Talent van de eerste periode. Het publiek bepaalt vervolgens de uiteindelijke winnaar door te stemmen .

Farouq Limouri (FC Eindhoven)

Limouri is de eerste genomineerde in deze periode. De twintigjarige centrumverdediger, die deze zomer overkwam van Sparta, speelde tot dusver alle wedstrijden dit seizoen en draagt enorm bij aan de nog ongeslagen status van de Eindhovenaren. Limouri noteerde de hoogste passnauwkeurigheid (88,6%) van alle spelers van FC Eindhoven en kwam ook al tot negen intercepties, blijkt uit de cijfers van dataleverancier Opta.

Basar Önal (De Graafschap)

Ook Önal behoort tot de beste talenten van de eerste periode. De negentienjarige jeugdinternational van Turkije is momenteel clubtopscorer bij de Superboeren met drie goals, maar laat zich vooral zien met zijn dribbels. In de hele competitie gingen slechts twee spelers meer dribbels aan dan Önal (32).

Gabriel Misehouy (Jong Ajax)

Misehouy is het lichtpuntje op De Toekomst dit seizoen. Het beloftenteam van de Amsterdammers kende een stroeve start, met slechts 2 punten uit de eerste 8 wedstrijden. Misehouy was in zijn laatste 6 wedstrijden betrokken bij 7 goals (5 goals, 2 assists). Dat is meer dan in zijn eerste 33 wedstrijden in de Eerste Divisie (4 goals, 1 assist).

De aanvallend ingestelde middenvelder staat nu qua doelpunten en assists gedeeld bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie, samen met Arjen van der Heide (Roda JC), Michael Breij (SC Cambuur), Milan Smit (SC Cambuur) en Jayden Addai (Jong AZ). Op basis van zijn statistieken en bijdragen voor het doel is Misehouy genomineerd voor Beste Talent van de eerste periode.

Jayden Addai (Jong AZ)

Addai is de laatste genomineerde en bij Jong AZ de absolute smaakmaker. Addai staat momenteel tweede op de topscorerslijst in de competitie, met zes doelpunten. Hij werd met zijn hattrick, op 28 augustus tegen Telstar, de jongste speler ooit in de Eerste Divisie die drie doelpunten maakte in één wedstrijd (18 jaar en 2 dagen).

Kies jouw favoriet voor het Bronzen Schild voor Beste Talent door te stemmen op de officiële website van de Keuken Kampioen Divisie!