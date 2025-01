Voetbalpraat raadt PSV aan om lijntje uit te gooien naar enkelvoudig Oranje-international

PSV zou een poging moeten wagen om komende zomer Marco Bizot of Mark Flekken binnen te halen, zo stelt Maarten Wijffels maandagavond in het programma Voetbalpraat van ESPN. De journalist vindt dat de Eindhovenaren hun huidige doelman zeker niet heilig moeten verklaren en dat ze er goed aan zouden doen een Nederlandse keeper te halen.

Reagerend op een stelling benadrukt Wijffels dat PSV zeker niet alles uit de kast zou moeten trekken om Walter Benítez, Olivier Boscagli en Luuk de Jong binnenboord te houden. Het trio beschikt over een aflopend contract in

"Kijk, als Luuk de Jong bereid is om volgend seizoen eventueel ook pinchhitter te zijn, dan moet je altijd verlengen met hem. Boscagli zou ik sowieso vervangen. Hij speelt al zo lang in Nederland en hij is hier nu wel klaar. Afgelopen zomer wilde hij al weg en je moet hem een transfer gunnen."

"En dan de keeper... Ik zou altijd proberen om Mark Flekken of Marco Bizot terug naar Nederland te halen. Nederlandse keepers, die zou ik altijd halen. Ik denk dat het helemaal niet onmogelijk is voor PSV om Bizot te halen", aldus Wijffels. Bizot speelde tot dusver één interland voor Nederland.

Kenneth Perez sluit zich deels aan bij zijn collega. "Benítez is wel een hele stabiele factor voor PSV. Maar alles valt en staat natuurlijk met wie je eventueel als vervanger kan halen en wat zou Benítez eventueel willen hebben voor een contractverlenging."

"Ik zou voor alle drie de spelers inderdaad niet alles uit de kast halen om ze te behouden. Het is natuurlijk wel zonde als er straks spelers transfervrij de deur uitlopen", aldus Perez.

Verder lopen ook de contracten van Matteo Dams, Mauro Júnior, Richard Ledezma, Ivan Perisic, Rick Karsdorp en Fredrik Oppegard af. Laatstgenoemde mag in ieder geval vertrekken, weet het Eindhovens Dagblad te melden.