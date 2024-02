Vleugje Feyenoord in Dordrecht: ‘Ze zeggen vaak dat ik op Mats Wieffer lijk’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht om de week een van deze talenten uit. Met deze keer aandacht voor Daniël van Vianen, de twintigjarige middenvelder van FC Dordrecht die nu alvast samenspeelt met spelers van zijn droomclub Feyenoord.

Door Kevin van Buuren

“Wie de kijkers in de gaten moeten houden? Mij: Daniël van Vianen”, zegt het talent met een knipoog. Daarvoor moet de kijker soms evenveel geduld hebben als Van Vianen zelf. Dit seizoen mag hij sporadisch meespelen, vooralsnog alleen als invaller. “Dit seizoen zou ik heel graag nog mijn basisdebuut willen maken. Die heb ik nog niet gehad. Mocht dat nog niet zo zijn, dan graag nog meer minuten”, vertelt hij gretig.

Van Vianen kijkt uit naar de volgende stap in zijn carrière bij Dordrecht, waar hij op jonge leeftijd binnenkwam. “Ik voetbalde eerst bij VV Groot-Ammers, waar ik geboren ben, in de jeugd tot ik elf of twaalf jaar was. Mijn trainer zei tegen Dordt dat hij een leuke voetballer had lopen.” Vervolgens mag hij elke woensdag stagelopen bij de club. Uiteindelijk mag hij aansluiten bij de Onder-14.

Een droom die uitkomt

Zijn ontwikkeling wordt in maart 2023 beloond met zijn debuut tegen De Graafschap (0-4 verlies). Op dat moment zit hij eigenlijk nauwelijks bij de selectie. “Dat was mijn mooiste moment tot nu toe. Ik had het niet verwacht. Ik was aan het warmlopen en toen kwam de trainer opeens naar mij toe: ‘Ik zei toch dat ‘ie ging komen.’ Mijn ouders waren er ook, dat was mooi.” Voorlopig heeft hij het nog naar zijn zin in Dordrecht. “Het is de eerste keer dat ik in een groot stadion speel. Als je de hele jeugdopleiding doorloopt, is dat een droom die uitkomt natuurlijk. Ik speel ook met leuke jongens.”

Met de minuten die hij krijgt, probeert Van Vianen zich zo veel mogelijk te laten zien. “Het liefst speel ik op ‘8’, waar ik aanvallend én verdedigend mijn werk kan doen. Mijn kwaliteiten? Ik denk dat ik rust breng op het veld met mijn overzicht. Ik ben niet een erg technische speler, maar kan wel met links en rechts voetballen.” Binnen de club worden de vergelijkingen getrokken met een Feyenoord-speler. “Ze zeggen dat ik op Mats Wieffer lijk, ja. Simpel, niet dingen voor de show doen.”

Eenzelfde volgende stap als Wieffer, zou Van Vianen graag zien. “Feyenoord zou een mooi plek zijn om heen te gaan. Naast Wieffer, of ik neem zijn plekje in”, lacht hij. Daarvoor dient de jonge middenvelder nog wel stappen te nemen. “Ik weet wel waar de bal heen moet, en of ik in een keer moet spelen, of eerst aannemen. Maar ik mag wel meer vooruit voetballen en met meer handelingssnelheid. Dat doet Mats wel, ik moet daar nog aan werken.”

Vleugjes Feyenoord

Ook bij Dordrecht krijgt hij de kans om elementen van het Feyenoordspel over te nemen. Met Antef Tsoungui, Shiloh ’t Zand, Ilias Sebaoui en Korede Osundina spelen er vier huurlingen van de Rotterdamse topclub in Dordrecht. “Het is leuk, maar soms ook lastig. Zij krijgen een streepje voor op iemand hier uit de jeugd”, doelt hij op zichzelf. “Maar ik probeer vooral van ze te leren, misschien mag ik binnenkort zelf in de basis staan.”

Daarnaast heeft Van Vianen ook veel aan oud-Feyenoorder Jari Schuurman. Het talent van weleer is inmiddels met zijn 26 jaar een ervaren kracht bij Dordrecht. “Ik ben wel goed bevriend met hem. Tenminste, ik hoop dat dat ook wederzijds is, haha. Hij speelt ook een beetje op mijn positie en wil me tips geven wat ik beter kan doen. Dat vind ik wel leuk. Van hem leer ik denk ik het meeste hier.”

Het opgeleefde Dordrecht staat momenteel zesde in de Keuken Kampioen Divisie.

Daarbij kan Schuurman hem ook weleens waarschuwen. Om Van Vianen te behoeden voor fouten die hij zelf ooit maakte op jonge leeftijd. “Hij had op heel hoog niveau kunnen voetballen. Hij heeft wel eens verteld dat hij af en toe de kantjes ervan afliep. Hij geeft dan aan mij mee dat ik het anders moet doen. Dus ik probeer zo hard mogelijk mijn best te doen om zo hoog mogelijk te voetballen, uiteindelijk.”

Dromen van...

Waar dat plafond dan ligt, is moeilijk te voorspellen. “Ik ben de laatste tijd veel gegroeid, qua niveau. Maar ik vind het lastig te zeggen. Als absolute droomclub zie ik Manchester City in de Premier League wel voor me. En ik ben altijd fan geweest fan Feyenoord, dus in ieder geval dat halen zou ik al heel mooi vinden”, zegt Van Vianen. "In mijn familie was iedereen altijd fan van Feyenoord, dus dat is er al jong ingegaan. Ik vind het een mooie club. Niet altijd kwalitatief het beste, maar harde werkers. Daar kan ik mezelf ook wel in vinden. En de fans zijn natuurlijk geweldig."

Bij Dordrecht zit er geregeld een delegatie van Feyenoord op de tribunes. Dat maakt het voor Van Vianen soms extra spannend. “Zij kijken natuurlijk naar hoe de Feyenoord-spelers het doen, maar toch wil je jezelf dan laten zien. Dat geeft wel iets meer druk, maar dat hoort erbij. Ik ben een nuchtere jongen, dus het doet me niet zo veel.” Ook is hij met zijn hoofd nog volledig bij Dordrecht. “In het voetbal kan het heel snel gaan, maar ik wil eerst hier meer spelen en het goed doen. Een leuke stap zien we daarna wel.”

