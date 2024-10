In een op maandag gepubliceerde brief hebben 106 profvoetbalsters uit 24 verschillende landen en 5 continenten hun beklag gedaan over de FIFA. Zij roepen de wereldvoetbalbond op om het samenwerkingsverband met oliegigant Saudi Aramco onmiddellijk te beëindigen.

In april van dit jaar kondigde de FIFA de samenwerking met de Saudische oliegigant aan. Veel voetbalsters vinden de grote sponsordeal onaanvaardbaar. Een 'middelvinger naar het vrouwenvoetbal', noemen de ondertekenaars van de brief het. Dat liggen drie belangrijke redenen ten grondslag aan.

Ten eerste wijzen de voetbalsters op de mensenrechtenschendingen in Saudi-Arabië, een land waar vrouwenrechten beperkt zijn. Aramco is voor 98,5 procent in handen van de Saudische staat.

"De spelers, met samen meer dan 2.300 interlands, roepen de FIFA op om het partnerschap met het staatsoliebedrijf te heroverwegen in het licht van de mensenrechtenschendingen door Saoedi-Arabië, specifiek ook ten aanzien van vrouwen", zo luidt het dringende advies van de voetbalsters.

De (ex-)speelsters bekritiseren FIFA ook wegens de de eigen gestelde maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. "Aramaco is een van de bedrijven die het meest verantwoordelijk is voor het verbranden van de voetbaltoekomst. Grasvelden over de hele wereld worden vernietigd door extreme hitte, droogte, branden en overstromingen, maar terwijl wij betalen voor de consequenties geniet Saudi-Arabië van de winst, met FIFA als cheerleader."

Bovendien uiten de vrouwen felle kritiek op de behandeling van LHBTI-mensen in het land. "Van LHBTI-spelers, veel van wie helden van onze sport zijn, wordt verwacht dat ze Saudi Aramaco promoten gedurende het WK van 2027, het staatsoliebedrijf van een regime dat de relaties waar zij aan deelnemen en de waarden waarvoor zij staan criminaliseert."