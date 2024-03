Vitesse verliest van RKC Waalwijk en blijft onder de gevreesde streep staan

Vitesse is nog dieper in de problemen gekomen. De ploeg van trainer Edward Sturing verloor het 'zespuntenduel' met RKC Waalwijk met 3-1. David Min zette de Waalwijkers al snel op voorspong. Na rust zorgde Paxten Aaronson voor de gelijkmaker, waarna de Arnhemmers gingen drukken. De treffer viel echter aan de andere kant via Reuven Niemeijer. Michiel Kramer schoot in blessuretijd in een leeg doel raak. Nummer zestien RKC komt op gelijke hoogte met Excelsior, beide ploegen hebben 21 punten. Vitesse staat op zestien punten. Met nog negen duels te gaan dreigt degradatie een feit te worden.

De openingsfase was voor RKC, dat tot tweemaal toe in de buurt kwam van Vitesse-doelman Eloy Room. Allereerst zag Niemeijer zijn schot gekraakt worden, vlak daarna raakte Min de bal niet vol genoeg. Kacper Kozlowski probeerde het vanaf randje zestien namens Vitesse, maar het schot van de Pool vloog hoog over.

RKC bleef de bovenliggende partij in die fase, al wist het de score niet te openen. Zo schoot Chris Lokesa vanaf een meter of vijftien in de handen van Room en was het een klein wonder dat Min de score vlak daarna niet opende.

Even later kreeg Julian Lelieveld aan de rechterkant van het veld veel te veel tijd en ruimte van Mica Pinto om voor te geven. De Luxemburger greep simpelweg niet in en zag de voorzet van Lelieveld op het hoofd van Min belanden. De spits kopte raak in de verre hoek en tekende zo voor de voorsprong en zijn vierde treffer van het seizoen: 1-0.

Amine Boutrah had de gelijkmaker op zijn schoen, maar slaagde er niet in om Vaessen te passeren. Boutrah schoot tegen de uitgekomen goalie aan. Vitesse drong aan en hoopte dat een kiezelhard schot van Mexx Meerdink binnen zou vallen. De huurling van AZ zag zijn schot richting de korte hoek echter gekeerd worden door Vaessen. De bal viel maar niet goed voor Vitesse. Zo ging een voorzet van Aaronson aan alles en iedereen voorbij.

Tien minuten na rust was de gelijkmaker alsnog daar. Ramon Hendriks slalomde langs RKC'ers en gaf af op Kozlowski, die een subtiel balletje in huis had op Aaronson. De Amerikaan liet de bal een keer stuiteren en rondde af in de verre hoek achter de kansloze Vaessen: 1-1. Aaronson, een van de uitblinkers op het veld, was vlak daarna ook dicht bij de 1-2. Zijn schot vloog dit keer niet in de verre hoek, maar naast.

Het bleek een dure misser te zijn. Hendriks, die nog zo belangrijk was bij de gelijkmaker, tastte mis bij een diepe bal. Niemeijer kon de bal daardoor in alle vrijheid aannemen in de zestien en rondde kalmpjes af door de benen van Room: 2-1. Vitesse zette alles op alles, maar ook met invaller Marco van Ginkel viel de bal maar niet goed voor de geplaagde Arnhemmers.

In de slotfase leidde balverlies een counter in voor RKC. Omdat Room mee naar voren was getrokken, kon Kramer de bal in een leeg doel deponeren: 3-1.

