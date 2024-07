‘Vitesse-redder’ Franke vervalste bankafschriften voor hypotheek van zijn vriendin

Guus Franke, de potentiële nieuwe eigenaar van Vitesse, heeft een verleden vol dubieuze zaken. Dat blijkt uit uitgebreid onderzoek van onderzoeksplatform Follow The Money en Omroep Gelderland. Zo vervalste hij eens bankafschriften voor de hypotheek van zijn vriendin en wordt een miljoenenlening niet terugbetaald.

Franke wierp zich enkele weken geleden op als mogelijke nieuwe eigenaar van Vitesse. De Arnhemse club kreeg vorige week wederom extra tijd om de proflicentie voor het seizoen 2024/25 veilig te stellen. Vitesse krijgt een nieuwe mogelijkheid om een ‘onvoorwaardelijke garantie’ af te geven dat het voetbalseizoen volgend jaar kan worden uitgespeeld.

De KNVB heeft Vitesse uitstel gegeven tot 22 juli om met die garantie te komen en gaf tegelijkertijd aan dat de licentiecommissie nog maanden nodig heeft om onderzoek te doen naar Franke, zijn bedrijven en zijn vermogen, waarna hij mogelijk goedgekeurd kan worden als aandeelhouder.

Hypotheek

De potentiële nieuwe eigenaar van Vitesse is ziedend en stelde de KNVB juist de deadline om voor 19 juli goedkeuring te geven voor de overdracht van aandelen. Doet de voetbalbond dit niet, dan trekt hij de stekker uit de overname van Vitesse. Het zou een doodvonnis voor de club betekenen.

Follow the Money dook samen met Omroep Gelderland in het verleden van Franke en stuitte op faillissementen, niet terugbetaalde leningen, onbetaalde rekeningen en vervalste bankafschriften. In mei 2014 wil de vriendin van Franke een huis kopen in Vleuten van ruim 400.000 euro. Voor de hypotheek moet ze hypotheekverstrekker Obvion een werkgeversverklaring, salarisstroken en bankafschriften overleggen.

Franke, die naast haar vriend, ook haar baas is, gaat vervolgens in de fout. “Hij levert een deel van de gevraagde documenten. Uit de bankafschriften zou blijken dat zij maandelijks 6.200 euro bruto verdient. Opmerkelijk, want uit gegevens van ABN AMRO, waar Obvion de documenten mee controleert, blijkt dat zij maandelijks een bruto salaris van 4.000 euro krijgt”, zo schrijven Follow The Money en Omroep Gelderland.

Aangifte

In oktober 2014 doet Obvion als hypotheekverstrekker aangifte van valsheid in geschrifte en poging tot oplichting tegen Franke en zijn vriendin. Tot een rechtszaak lijkt het echter nooit te hebben geleid. Franke is hier dus ook niet voor veroordeeld.

Voor zijn vriendin heeft het wel consequenties. Zij wordt door Obvion op de zwarte lijst voor hypotheekverstrekker gezet, waarna zij de gang naar de rechter maakt. Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch oordeelt uiteindelijk in hoger beroep dat Franke de aangeleverde documenten heeft vervalst.

Het vervalsen van die documenten bestempelt Franke nu tegenover Follow The Money en Omroep Gelderland als ‘oerstom’. “Maar ik heb niet te kwader trouw gehandeld.” Franke wilde naar eigen zeggen met de aangepaste stukken juist zijn boekhouder ontmaskeren, omdat betalingen niet altijd goed zouden gaan. Maar die documenten had hij ‘per ongeluk’ per mail aan de hypotheekadviseur gestuurd. “Ongeloofwaardig”, oordeelde de rechter over dat betoog, mede omdat Franke de stukken ook fysiek in de brievenbus van de hypotheekadviseur had gedaan.

Oud-zakenpartners omschrijven Franke als iemand met mooie praatjes maar met een minder mooie betalingsmoraal. Tegenwoordig is hij directeur van Axiom Partners, bekend om investeringen in de sportwereld en recente deals met het F1-team van Aston Martin.

In 2022 kan zijn vriendin nog steeds geen hypotheek afsluiten doordat ze nog steeds op de zwarte lijst voor hypotheekverstrekkers staat. Franke schiet haar te hulp wanneer ze ditmaal een miljoenenvilla wil laten bouwen in Vleuten door een lening van 2,5 miljoen te verstrekken met zijn bedrijf Axiom Partners. "Dit is een zakelijke transactie die betrekking heeft op de financiering van een vastgoedproject", geeft Franke als verklaring voor de opmerkelijke geldverstrekking. “Gelet op onze interesse hierin zijn we Elsois Real Estate gestart. Dit past in ons investeringsbeleid en is, net als al onze investeringen, besproken met de juiste mensen binnen onze onderneming.”

Op de website van Axiom staat een lijst met alle investeringen. “De hypotheek aan Frankes vriendin, noch Elsois Real Estate komt daar op voor. Volgens het Kadaster bezit Elsois geen vastgoed en geen lap grond om een villa op te bouwen”, aldus FTM en Omroep Gelderland.