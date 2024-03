Vitesse presenteert met Paul van der Kraan tijdelijke crisismanager

Het noodlijdende Vitesse heeft donderdagmiddag bekendgemaakt dat Paul van der Kraan per 1 april begint als crisismanager bij de club. De bevestigt de club uit Arnhem via de officiële kanalen. De zeventigjarige Van der Kraan wacht een loodzware taak in de hoofdstad van Gelderland.

De Eredivisie-ploeg verkeert op het moment in zeer zwaar weer. Vrijwel alle geledingen in de betaald voetbal organisatie verkeren in kritieke toestand. Op voetballend, financieel en bestuurlijk vlak is het zeer onrustig en ook het verliezen van de proflicentie is nog altijd een reële uitkomst.

?? Paul van der Kraan gaat aan de slag als adviseur bij Vitesse. — Vitesse (@MijnVitesse) March 21, 2024

Van der Kraan gaat zich dus vanaf april volledig focussen op de rol van adviseur, met één hoofddoel: Vitesse uit het slop trekken. In eerste instantie blijft hij tot het einde van het seizoen zitten bij de Geel-Zwarten. Algemeen directeur Peter Rovers trekt juist op 1 april de deur van het GelreDome voor het laatst achter zich dicht. Naar een opvolger van hem is Vitesse nog op zoek.

Vitesse was eerder dicht bij een overname. De Amerikaan Coley Parry en de Common Group toonden interesse, maar die overname werd door de licentiecommissie van de KNVB afgekeurd, ondanks dat Parry al wel twaalf miljoen euro investeerde in de Arnhemse bvo. Ook wordt de club nog altijd onderzocht vanwege de voormalige Russische banden.

Zo wordt de betrokkenheid van de oligarch Roman Abramovich, die tegenwoordig op internationale sanctielijsten staat, onderzocht wegens mogelijke financiering en betrokkenheid bij de Gelderse club. Vitesse en Chelsea waren lange tijd partnerclubs.

Commissaris Peter van Bussel is blij dat Van der Kraan Vitesse gaat helpen. “Ik ben ontzettend blij dat Paul als adviseur in gaat stappen bij Vitesse, zijn kennis en ervaring zullen van grote waarde zijn. Op korte termijn hopen we ook een nieuwe algemeen directeur te presenteren.”

Na het vertrek van Karel Aalbers in 2000 rezen de schulden van Vitesse tot immense hoogte. Van der Kraan werd in 2004 aangesteld als algemeen directeur en wist met een reddingsactie de club boven water te houden, alvorens hij in 2012 na een conflict met Merab Jordania vertrok.

Vanwege zijn prestaties bij de club in die acht jaar werd hij in 2016 door Vitesse benoemd tot ‘Zilveren Vitessenaar’: een titel voor personen die zich op een onderscheidende wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de club.

