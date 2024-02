Vitesse pakt in extremis drie hele belangrijke punten in strijd tegen degradatie

Vitesse heeft zondagmiddag drie hele belangrijke punten gepakt op bezoek bij Excelsior. In het Van Donge & De Roo Stadion waren de bezoekers met 1-2 te sterk voor de ploeg van Marinus Dijkhuizen. Lance Duijvestijn vond het net namens de Rotterdammers. Paxten Aaronson en Nicolas Isimat-Mirin scoorden voor Vitesse.

In de openingsfase van de wedstrijd kreeg Excelsior een aantal kleine kansjes. Redouan El Yaakoubi kopte over en Couhaib Driouech schoot een bal recht in de handen van Eloy Room.

Vitesse liet na iets minder dan een kwartier spelen voor het eerst van zich horen. Anis Hadj Moussa slalomde drie Excelsior-verdedigers voorbij en haalde met links uit. Julian Baas gooide zich op het laatste moment echter voor het schot en verijdelde zo de kans.

In het restant van het eerste bedrijf kreeg Aaronson een grote kans uit een corner, maar hij kopte naast namens de Arnhemmers. Driouech probeerde het met een schot in de korte hoek, maar zag Room knap redding brengen, waardoor beide ploegen met 0-0 de kleedkamers opzochten.

In de tweede helft werd het publiek in Rotterdam al na dertig seconden getrakteerd op een treffer. Arthur Zagré trok de bal strak voor het doel, waar Duijvestijn knap wist raak te schieten in de verre hoek: 1-0.

Lang hoefde de meegereisde fans niet te wachten op de gelijkmaker. Een aangeraakte voorzet viel in de zestien plots voor de voeten voor Aaronson, die van dichtbij kon binnenwerken: 1-1.

Na de gelijkmaker kreeg Excelsior een aantal kansen, waarbij Room knap redding bracht op pogingen van Kenzo Goudmijn en Lazaros Lamprou. Ook onderschepte de doelman een lage voorzet in de zestien met zijn voeten, waarmee hij een zeker doelpunt van de thuisploeg voorkwam.

Vier minuten voor tijd wist Vitesse de wedstrijd dan alsnog naar zich toe te trekken. Een corner genomen door Hadj Moussa werd verkeerd ingeschat door doelman Stijn van Gassel, waarna Isimat-Mirin binnenwerkte: 1-2.

