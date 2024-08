Vitesse krijgt tot zaterdag uitstel en moet nog één ding wijzigen voor behoud proflicentie

Twijfels over het voortbestaan van Vitesse blijven voortduren. De Arnhemmers kregen vrijdag van de beroepscommissie te horen dat zij tot zaterdag uitstel hebben gekregen om alles voor de proflicentie in orde te maken.

De KNVB eist dat de Arnhemmers nog één aanpassing doorvoeren. De Gelderlanders hoeven alleen nog maar een contract met Coley Parry te wijzigen. Mits dat in orde bevonden wordt, speelt Vitesse volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.

Dit weekend volgt derhalve het definitieve besluit over het al dan niet voortbestaan van de voetbalclub. Na een langdurige soap wordt Vitesse na dit weekeinde eindelijk verlost van de onzekerheid.

Woensdag leverde Vitesse alle benodigde documenten in. De KNVB zou donderdag uitspraak doen, maar dit werd uitgesteld tot vrijdag omdat de bond nog vragen had betreffende de aangeleverde documenten.

Nu is duidelijk dat het dus gaat om een stipulatie in de overeenkomst met de Common Group van Parry. Vitesse krijgt van de bond dus tot zaterdag de tijd om die plooi glad te strijken en het voortbestaan van de club te garanderen.

"Vitesse heeft volgens de beroepscommissie nagenoeg voldaan aan alle eisen, ook in het door haar gecreëerde vangnet, zolang Guus Franke nog geen eigenaar is van Vitesse", schrijven de Arnhemmers in een persbericht.

"Echter dient er nog één wijziging aangebracht te worden in de op 31 juli jl. gesloten overeenkomst met Common Group. Zoals eerder besloten mag namelijk de Common Group geen enkele ‘zeggenschap’ meer hebben binnen de club. Om die reden moet de overeenkomst op een punt worden gewijzigd. Vitesse en Common Group hebben tot zaterdag 3 augustus, 12 uur, om dit te realiseren."

Mocht Vitesse het tijdig lukken om die wijziging door te voeren, speelt de ploeg van nieuwe trainer John van den Brom volgende week zijn eerste Keuken Kampioen Divisie-duel. Telstar zou dan de tegenstander zijn.