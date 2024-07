Vitesse krijgt opnieuw uitstel: pas begin augustus duidelijkheid over proflicentie

Vitesse krijgt van de beroepscommissie van de KNVB opnieuw extra tijd. Aanvankelijk was de bedoeling dat de Arnhemse club komende maandag duidelijkheid zou krijgen over het krijgen van een proflicentie voor komend seizoen, maar nu is duidelijk dat er aanvullende gegevens nodig zijn. Vitesse heeft nu tot 31 juli om 12:00 uur de tijd om aan de laatste eisen te voldoen, waarna naar verwachting op donderdag 1 augustus een definitieve uitspraak wordt gedaan.

Eind juni werd bekend dat de licentiecommissie van de KNVB de proflicentie van Vitesse zou intrekken. De Arnhemmers gingen echter in beroep. Het leek vervolgens goed te komen voor Vitesse, toen de beoogde nieuwe eigenaar Guus Franke een deal sloot met Coley Parry over de aandelenoverdracht.

Vitesse hoopte vervolgens komende maandag van de beroepscommissie te horen te krijgen dat de club toch actief mag blijven op profniveau, maar nu is dus bekend geworden dat die uitspraak nog even op zich laat wachten.

Dat heeft ermee te maken dat er nog aanvullende gegevens noodzakelijk zijn. Vitesse heeft daarom nog anderhalve week, tot 31 juli, de tijd om te kunnen voldoen aan de laatste eisen.

Als de club volledig kan voldoen aan die eisen, dan krijgt Vitesse een proflicentie voor komend seizoen. Als de beroepscommissie op 1 augustus geen groen licht geeft, dan kan Vitesse nog de gang naar de burgerrechter maken.

“Het is bijzonder vervelend voor eenieder die Vitesse een warm hart toedraagt dat wij nog in de wachtkamer zitten”, aldus algemeen directeur Edwin Reijntjes in een persbericht. “Alhoewel ik het proces begrijp en blij ben dat we nog in de race zijn, moeten wij nog steeds alles on-hold zetten, richting komend seizoen. Dat is wrang, aangezien wij het namelijk weer ‘gewoon’ over voetbal willen hebben, zoals het eigenlijk hoort.”

“Met de naderende start van het seizoen, worden de organisatorische- en technische uitdagingen immens. Daarentegen is het behoud van de licentie het allerbelangrijkste. Daar werken we met zijn allen naartoe. En dat geloof is er ook. Houd vol Vitessenaren, hoe lastig ook!”

