Vitesse krijgt open sollicitatie: ‘Niet raar dat ik genoemd word als trainer’

John van den Brom sluit een terugkeer als trainer van Vitesse niet uit. In gesprek met ESPN geeft de 57-jarige oefenmeester aan open te staan voor een nieuw dienstverband bij de Arnhemmers.

Van den Brom werd zondag nog op straat gezet door Lech Poznan, waar hij sinds de zomer van 2020 aan het roer stond. De trainer geeft aan nog niet te zijn benaderd door Vitesse, maar geeft wel aan over mogelijke interesse na te zullen denken.

Aan een sabbatical wil Van den Brom, nu hij zonder club zit niet denken. “Ik wil altijd werken. Deze periode moet niet te lang duren. Niets is leuker dan met die gasten (spelers, red.) bezig te zijn. Ik ga afwachten tot er iets komt.”

Van den Brom kwam als speler meer dan driehonderd keer uit voor Vitesse. In het seizoen 2011/12 stond hij bij de Arnhemmers voor de groep als trainer. De Amersfoorter eindigde zevende en won met Vitesse uiteindelijk de play-offs voor Europees voetbal.

Momenteel is Edward Sturing interim-trainer bij Vitesse, dat na zestien speelronders op doelsaldo hekkensluiter van de Eredivisie is. In de winterstop wil de Eredivisionist op zoek gaan naar een definitieve opvolger van de opgestapte Philipp Cocu.

Van den Brom vindt het geen rare gedachte dat hij aan Vitesse gelinkt wordt. “Gezien mijn verleden is het niet raar dat ik genoemd word.”

De Nederlandse oefenmeester vertrok in 2012 na zijn dienstverband bij Vitesse naar Anderlecht, waarna hij ook nog trainer was van AZ, FC Utrecht, Genk en het Saudische Al-Taawoun. Bij laatstgenoemde club werd hij na twee maanden ontslagen, waarna hij bij Poznan aan de slag ging.

