Vitesse krijgt gigantische mokerslag te verwerken: faillissement is heel dichtbij

Vitesse heeft maandag een ongekende mokerslag te verwerken gekregen, zo meldt De Telegraaf. Zakenman Guus Franke van Axiom Partners heeft zich op het laatste moment teruggetrokken als overnamekandidaat van de noodlijdende Arnhemse club. Vitesse bungelt nu echt aan de rand van de afgrond, zo bevestigen betrokkenen.

Eigenlijk was alle laatste hoop bij Vitesse gericht op Franke, een Gelderse ondernemer die als laatste serieuze overnamekandidaat was overgebleven. Franke leek bereid om een deal te sluiten over de miljoenenschuld die Vitesse heeft en daarin ook de vorige overnamekandidaat Coley Parry te betrekken. Er moet een oplossing worden gevonden voor een bedrag van 14,3 miljoen euro dat Vitesse verschuldigd is aan de Amerikaanse zakenman.

Vitesse zit in de hoek waar de klappen vallen. Eerder haakten Maasbert Schouten, Michael van de Kuit (van stadioneigenaar Nedstede) en de Amerikaanse zakenman Frank McCourt, eigenaar van Olympique Marseille af voor de overname.

De tijd begint te dringen voor Vitesse. Dinsdag om middernacht loopt de deadline af voor het inleveren van de stukken voor de commissie van beroep voor het behoud van de proflicentie van de club.

Vitesse had na het afzeggen van Franke nog ongeveer acht uur de tijd voor een Houdini-act om de club alsnog te redden. Het Algemeen Dagblad meldt dat Vitesse 'een smeekbede' heeft gestuurd aan Van de Kuit om de club van de ondergang te redden.

Van de Kuit is eigenaar van GelreDome en stelde zich afgelopen maanden hard op: de huur voor het stadion wordt voor Vitesse na de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie niet verlaagd, ondanks dat de club het bedrag niet kan opbrengen.

