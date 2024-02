Vitesse gaat in beroep, maar werkt ook aan plan B: ‘Vertrek 19 spelers dreigt’

Vitesse wil na het afketsen van de overnamedeal van Coley Parry alsnog verder in zee gaan met de Amerikaanse zakenman, zo meldt De Gelderlander donderdagochtend. De hekkensluiter van de Eredivisie heeft 'Plan B' in werking gezet: Parry krijgt een minderheidsbelang van 24,9 procent en ziet daarmee af van een volledige overname. Ondanks het bekijken van een alternatief plan met Parry gaat Vitesse wél in beroep tegen de uitspraak van de KNVB.

Woensdag bracht de Nederlandse voetbalbond naar buiten dat de onafhankelijke licentiecommissie betaald voetbal de overname van Vitesse door de Common Group geblokkeerd heeft. Daags na het nieuws maakt algemeen directeur Peter Rovers op een persconferentie bekend dat de club tegen die uitspraak in beroep gaat.

Desondanks kijkt Vitesse ook naar alternatief plan. "In de opzet met een minderheidsbelang zit wel een optie", zo schrijft het regionale medium. "Door uitgifte van meerdere aandelenpakketten van datzelfde percentage kan Parry met bevriende zakenlui via een omweg ook een meerderheidsbelang in Vitesse verkrijgen. Tot bijna 100 procent."

Ondertussen stapelen de problemen in Arnhem zich op. Vitesse verkeert door alle perikelen rond de overname, een proces van de lange adem, in financieel ontzettend zwaar weer.

Met het oog op volgend seizoen moet er naar verluidt een bedrag van 7 miljoen euro worden bezuinigd. Algemeen directeur Rovers kijkt met dat gegeven in het achterhoofd rond 'op de werkvloer' en er zal gesneden moeten worden in de spelerssalarissen.

"Aflopende contracten worden deze zomer in principe niet verlengd", zo weet De Gelderlander. Dat zou betekenen dat Vitesse na dit seizoen afscheid neemt van maar liefst negentien spelers (inclusief acht huurlingen), waaronder Davy Pröpper en aanvoerder Marco van Ginkel.

Daarnaast is het feit dat de club momenteel onderin de Eredivisie bivakkeert geen onbelangrijk gegeven. Vitesse staat momenteel laatste met 12 punten uit 21 wedstrijden en een achterstand van 6 punten op de 16e plaats, die aan het einde van de rit recht geeft op deelname van de play-offs om promotie en degradatie. Het gat met de volledig veilige plekken bedraagt 9 punten. In geval van degradatie moet Vitesse de totale begroting terugbrengen met minimaal 12 miljoen euro.

Bovendien kent de rodelantaarndrager problemen met de bank. Huisbank ING dreigt met ingang van 1 april de rekening van Vitesse op te zeggen vanwege de relatie met de Russische oligarch Valeri Oyf, die nog altijd officieel eigenaar van de club is. "De voetbalclub stelt nu alles in het werk om de aandelen over te nemen. Zonder bankrekening kan de Eredivisionist niet bestaan", besluit De Gelderlander.

