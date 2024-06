Vitesse gaat in beroep en kondigt akkoord met Parry over miljoenenschuld aan

Vitesse gaat in beroep tegen het besluit van de KNVB om de licentie voor het aankomende seizoen in te trekken, zo valt te lezen in een persbericht op de clubsite. Ook wordt er melding gemaakt van een aanstaand akkoord tussen Guus Franke, de nieuwe beoogde eigenaar van Vitesse, en de grootste schuldeiser Coley Parry.

Parry zag zijn overname van Vitesse juist mislukken en liet de club vervolgens met een schuld van 14,3 miljoen euro achter. Volgens De Gelderlander is Parry nu de grote winnaar na maandenlange onderhandelingen. Naar verluidt krijgt de New Yorkse zakenman het volledige bedrag teruggestort. De Telegraaf weet te melden dat Parry en Franke een terugbetalingsregeling in termijnen zijn overeengekomen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Reactie Vitesse op intrekken proflicentie

De afgelopen weken kon Vitesse geen volledige documenten aanleveren bij de Licentiecommissie. Op basis van deze informatie, waaronder een ontbrekende dekkende begroting, heeft de Licentiecommissie besloten om de licentie van Vitesse in te trekken.

“Het lag in de lijn der verwachting dat een dergelijk besluit genomen zou worden", zegt algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes. "We hebben immers niet op tijd de benodigde informatie aan kunnen leveren. Zoals ook aangekondigd aan de KNVB zullen wij direct een beroep aantekenen. Met de ontwikkelingen van de afgelopen dagen – refererend aan het akkoord met Coley Parry – gaan we dit proces met vertrouwen tegemoet. Wij geven niet op in het belang van de club, het is zeker nog geen gelopen koers.”

“Zoals ik al vaker heb gezegd; het oplossen van het verleden is de belangrijkste stap", vervolgt Reijntjens. "Met Guus Franke hebben we een fantastische Gelderse ondernemer gevonden, met sympathie voor de club, die het verleden voor ons wil oplossen. Uiteraard is dit een voorzichtige vreugde. Vanaf vandaag start immers ons beroepsproces en dienen we goedkeuring voor het vervolg op te halen bij de Licentiecommissie. Hiervoor zullen wij de komende dagen de benodigde informatie aanleveren in Zeist. Hopelijk ontvangen wij dan binnen enkele weken goed nieuws vanuit de Licentie- en beroepscommissie en kunnen we definitief door!”

Het aanleveren van de desgevraagde documenten vergt echter nog wel enige tijd en voorbereiding. Zowel aangaande het akkoord met Parry als de beoogde aandelenoverdracht. Naar verwachting vindt de beroepszaak over twee weken plaats. Mocht de club deze zaak onverhoopt en onverwacht niet winnen dan heeft het nog een kans via de rechtbank.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties