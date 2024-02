Vitesse-captain steekt enorme tirade af: ‘We zijn dit shirt niet waard’

Mica Pinto kan zijn teleurstelling nauwelijks in woorden omschrijven na de bekeruitschakeling tegen SC Cambuur (3-1). De dertigjarige linksback, gelegenheidsaanvoerder door de afwezigheid van Marco van Ginkel, zegt bij ESPN zich diep te schamen, en net als de rest van zijn team 'het shirt niet waard te zijn'. Pinto schrijft de nederlaag toe aan een mentaliteitsgebrek. "Het heeft niets met kwaliteit te maken."

Hoewel het bij tijd en wijle spannend was in Leeuwarden, was het uiteindelijk Cambuur dat aan het langste eind trok. Een dubbelslag van Milan Smit en een goal van Fedde de Jong maakten de aansluitingstreffer van Anis Hadj Moussa ongedaan.

Vooral het verschil in scherpte tussen beide ploegen viel daarbij op: Cambuur won meer duels en scheen meer te willen geven voor de overwinning dan de Arnhemse bezoekers.

Concludeerde ook Pinto. "Alles wat ik nu zeg, gaat niet helpen", begint de Luxemburger tegenover de camera. "Het is niet genoeg wat we doen. Cambuur won meer duels en heeft alles beter gedaan. Dit is Vitesse onwaardig."

Daarbij pleit Pinto zichzelf niet vrij van schuld. "Wanneer ik dit zeg, gaat dat over iedereen. Als je uit deze positie wil komen (naast de bekeruitschakeling is Vitesse ook hekkensluiter in de Eredivisie, red.), moeten we veel meer brengen. We kunnen duizend excuses hebben, maar het enige wat ik wil zeggen is 'sorry', tegen de fans. Ze hebben een lange reis gemaakt."

Pinto denkt dat het vooral een mentaliteitskwestie. Volgens de linkspoot zou er genoeg kwaliteit en ervaring in de selectie rondlopen. "Je moet gewoon de duels winnen. We verliezen elke tweede bal, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. Ik ben echt gefrustreerd, dit is allang zo. We waren slechts twee duels verwijderd van de finale."

"Je moet positief blijven. Ik snap dat het moeilijk is, maar er moet verandering komen."

Ook onder Edward Sturing, die in november het stokje overnam van Phillip Cocu, blijft de sportieve malaise aanhouden in Arnhem. Vitesse koerst op regelrechte degradatie af en behaalde slechts twaalf punten in twintig Eredivisie-duels. Komende zaterdag staat een ontmoeting met Heracles Almelo op het programma. Dat was ook de club waar Vitesse het laatst van won in competitieverband, op 10 december (2-0).

Gaat Vitesse dit seizoen degraderen uit de Eredivisie?