Virgil van Dijk weet even niet wat hij moet antwoorden op één specifieke vraag na afloop van Liverpool - Real Madrid

Het is nog altijd onduidelijk waar Virgil van Dijk volgend seizoen te bewonderen is. De 33-jarige verdediger beschikt bij Liverpool over een contract dat komende zomer afloopt en het is nog altijd onduidelijk of hij deze gaat verlengen.

Woensdagavond kwam Van Dijk met Liverpool in actie in de Champions League. Op Anfield werd Real Madrid op dominante wijze met 2-0 verslagen door doelpunten van Alexis Mac Allister en Cody Gakpo. Na afloop stond Van Dijk de Engelse en Spaanse pers te woord.

“Blijf je bij Liverpool?”, werd de aanvoerder gevraagd. “Wat een directe vraag!”, antwoordde Van Dijk. “Op het moment kan ik daar niks over zeggen. Ik ben nu alleen maar gefocust op Manchester City.” Komende zondag komt die ploeg op bezoek bij Liverpool.

Dat antwoord was echter niet voldoende voor de Spaanse pers, die nog maar eens benadrukte dat Real Madrid hard op zoek is naar een centrale verdediger. “Hebben ze die nodig, ja? Ze hebben Antonio Rüdiger toch?”, antwoordde de Nederlander.

“Wanneer zou ik naar Real Madrid moeten gaan? In de zomer?”, vraagt Van Dijk zich af. “Ik ben volledig gefocust op Liverpool en ik heb verder niets te zeggen nu over mijn toekomst”, besluit hij.

Anfield Watch

Volgens Anfield Watch ligt de toekomst van Van Dijk gewoon bij Liverpool. Zijn zaakwaarnemer zou namelijk al verschillende partijen hebben duidelijk gemaakt dat de verdediger niet meer haalbaar is. Het medium verzekert dat Van Dijk spoedig gaat bijtekenen, mocht hij dat nog niet al gedaan hebben.

Daarmee zou Van Dijk de eerste van drie vaste basisspelers zijn die zijn aflopende verbintenis gaat verlengen. Ook Mohamed Salah en Trent Alexander-Arnold kunnen deze zomer gratis de deur uitlopen. Alexander-Arnold wordt veelvuldig in verband gebracht met Real Madrid, terwijl Salah zijn contract lijkt te willen verlengen. Echter heeft de Egyptenaar nog geen aanbiedingen van de club ontvangen.