Virgil van Dijk vertelt voor welke twee woorden tegen scheidsrechter hij gele kaart kreeg in Nations League-wedstrijd tegen Hongarije

Virgil van Dijk heeft gereageerd op zijn rode kaart in de Nations League-wedstrijd tegen Hongarije. De aanvoerder van het Nederlands elftal kreeg in twee minuten tijd twee gele kaarten, waardoor hij voortijdig moest gaan douchen. Zonder Van Dijk op het veld scoorde Oranje nog wel: 1-1. Dat was ook de eindstand.

“Ja, ik ben wel afgekoeld”, reageert Van Dijk na afloop van het duel desgevraagd bij de NOS. “Het helpt natuurlijk dat je uiteindelijk wel een resultaat haalt. Je wil natuurlijk nooit van het veld af gestuurd worden, en al helemaal niet op deze manier. Maar hoe de jongens uiteindelijk nog steeds een resultaat kunnen halen… Daar ben ik wel trots op.”

Zijn eerste gele kaart kreeg Van Dijk in de 77ste minuut, vanwege aanmerkingen op de leiding. Daar ging een overtreding van Attila Fiola aan vooraf, die de aan de rechterkant van het veld bijna doorgebroken Donyell Malen onderuithaalde.

“Ik ben de enige volgens mij die iets mag zeggen”, doelt de verdediger op zijn rol als aanvoerder. “Ik zei hier eerst: ‘Last man’, dus doorgebroken speler. Ik vond het rood, volgens mij had hij geen intentie om de bal te spelen.”

“Ik begrijp die kaart voor mij persoonlijk helemaal niet. Helemaal omdat je heel vaak erop wordt geattendeerd dat wij degenen zijn die mogen communiceren als aanvoerders. Ik kom natuurlijk niet op m’n dooie gemak naar een scheidsrechter toe als we achter staan om m’n zegje te kunnen doen. Ik heb het gewoon op een respectvolle manier gedaan. En uiteindelijk geeft hij hem.”

Zijn tweede gele kaart, een overtreding op Kevin Csoboth, is volgens Van Dijk logischer. “Ik geef hem daar wel een reden om me een gele kaart te geven. Ik raak de bal wel voor mijn gevoel, maar het is wel een reden om mij geel te geven. Dat moet ik natuurlijk handiger doen.”

Door het gelijkspel staat Nederland nu met vijf punten tweede in de Nations League-groep. Duitsland (zeven punten) is koploper, terwijl Hongarije met twee punten derde staat. Bosnië en Herzegovina bezet met één punt plek vier.