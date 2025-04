Virgil van Dijk spreekt vol lof over Ajax-speler: 'Hij is een goede vriend van me'

Virgil van Dijk heeft zich in een interview met de clubkanalen van Liverpool lovend uitgelaten over Jordan Henderson. De twee speelden jarenlang samen bij Liverpool, en daar heeft Van Dijk goede herinneringen aan.

Donderdag maakte Liverpool bekend dat Van Dijk zijn contract op Anfield met twee seizoenen heeft verlengd. De 33-jarige centrumverdediger speelt hierdoor tot medio 2027 bij Liverpool.

In een interview met de clubkanalen van Liverpool gaat het onder meer over zijn aanvoerderschap. Van Dijk nam de band in 2023 over van Henderson, die naar Al-Ettifaq vertrok. Een half jaar daarna verruilde Henderson de Saudi-Arabische club voor Ajax.

“Door de jaren heen heb ik bij verschillende clubs gespeeld, en soms was ik daar ook aanvoerder”, aldus Van Dijk. “En ik heb gedurende mijn carrière tot nu toe ook te maken gehad met verschillende aanvoerders.”

“Van iedereen kun je bepaalde dingen overnemen. Als ik kijk naar de afgelopen paar jaar, hadden we natuurlijk Jordan Henderson, die jarenlang aanvoerder was bij de club. Hij was een geweldige aanvoerder.”

“Hij is nog steeds een goede vriend van me, maar ik heb zowel binnen als buiten het veld veel van hem geleerd. Bijvoorbeeld hoe hij de standaard zet tijdens elke training en hoe hij buiten het veld communiceert.”

“Hij zorgt ervoor dat iedereen erbij hoort. Niet alleen de spelers, maar ook alle andere mensen die verbonden zijn aan de club. Daarnaast heb ik ook veel geleerd van James Milner, die ook al behoorlijk lang meedoet”, besluit Van Dijk.