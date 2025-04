Virgil van Dijk reageert opvallend fel na vraag van Michael Owen over Liverpool

Virgil van Dijk (33) was woensdagavond na afloop van de gewonnen Merseyside Derby niet gediend van een vraag die werd gesteld door Michael Owen. De aanvoerder van Liverpool gebruikte het moment om te benadrukken dat the Reds wel degelijk bezig zijn aan een speciaal seizoen.

Liverpool was woensdag op Anfield met 1-0 te sterk voor stadsrivaal Everton. Na de wedstrijd stelde Van Dijk zich beschikbaar voor een interview met Premier League Productions. Nadat Owen een enigszins kritische vraag stelde, beet Van Dijk van zich af.

“Hoe moeilijk is het om na een paar pijnlijke nederlagen in de Champions League en League Cup je gedachten weer op de Premier League te richten en het seizoen goed af te sluiten”, luidde de vraag van Owen.

Van Dijk verbaasde zich over de vraagstelling van de Engelsman. “Dus je suggereert dat het seizoen niet meer speciaal wordt?” Owen trapte direct de rem in. “Dat wordt het wel, absoluut, het wordt speciaal, maar ik dacht dat het had kunnen uitgroeien tot iets heel speciaals.”

De Nederlandse routinier wilde alsnog zijn zegje doen. “Nou, ik denk dat we dat narratief een beetje moeten veranderen. We vechten voor de grootste prijs van het seizoen, we hebben er zo hard voor gewerkt. Twintig teams doen er alles aan om bovenaan te staan in de Premier League.”

“We hebben nog acht wedstrijden te gaan en weten wat er op het spel staat. We moeten ervoor gaan, we moeten vechten, we moeten genieten van de hele rit en dan zien we het wel. Zoals ik al zei, het ziet er nog steeds heel speciaal uit in mijn ogen”, aldus Van Dijk.

Van Dijk en Liverpool komen zondagmiddag weer in actie. De selectie van manager Arne Slot gaat om 15.00 uur (Nederlandse tijd) op bezoek bij Fulham.