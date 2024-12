'Virgil van Dijk is de beste centrale verdediger die de Premier League ooit gezien heeft'

Jamie Carragher is uiterst lyrisch over Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk. In de ogen van de analist en voormalig speler van the Reds is de Bredanaar zelfs de beste centrumverdediger in de geschiedenis van de Premier League.

Liverpool was zondagmiddag veel te sterk voor Manchester City, dat met een 2-0 nederlaag nog goed wegkwam. Van Dijk speelde een solide wedstrijd en kwam bijna niet in de problemen tegen de aanvallend machteloze bezoekers.

"Het optreden van VVD was ongelooflijk!", schrijft Carragher op X. "En ik weet dat hij een fout maakte aan het einde van de wedstrijd!" Van Dijk liet de bal met zo'n tien minuten te gaan van zijn voet springen, waardoor Kevin De Bruyne oog in oog kwam te staan met Caoimhín Kelleher. De Ierse goalie keerde het schot van de Belg.

"Hij liet Erling Haaland eruitzien als Alf-Inge Haaland!", doelt Carragher op de vader van Erling. Haaland senior speelde in zijn carrière in Noorwegen en Engeland voornamelijk als rechtsback. "De beste aanvaller tegen de beste centrale verdediger zou een geweldige strijd moeten zijn, maar het is zo makkelijk voor hem."

"Hij is de beste centrumverdediger die we ooit hebben gezien in de Premier League. En ik weet dat er in de comments veel zal worden gesproken over bevooroordeeldheid", doelt Carragher op zijn Liverpool-verleden. De analist schat Van Dijk hoger in dan onder anderen John Terry, Rio Ferdinand, Jaap Stam, Ricardo Carvalho, Nemanja Vidic, Sol Campbell en Tony Adams.

"Ik heb altijd gezegd dat John Terry de beste centrumverdediger ooit was tot VVD om de hoek kwam kijken, en hij speelde voor Chelsea, één van mijn grootste rivalen!" Carragher vindt het aantal gewonnen prijzen geen goed criterium. "Trofeeën hangen af van je team, geld of timing."

"Alle geweldige verdedigers uit het verleden hebben tegen aanvallers gestaan die ze problemen bezorgden, maar wie zorgt er ooit voor problemen bij VVD? Hij heeft in de afgelopen vier dagen tegen Mbappé en Haaland gespeeld en had met een sigaar in zijn mond kunnen spelen, zo makkelijk ging het! Houd alsjeblieft op met deze domme discussie over de beste centrumverdedigers, It's not even close."