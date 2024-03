‘Virgil van Dijk is beter als centrumverdediger dan Erling Haaland als spits’

Het weekend zit er weer op en dus is er alle reden om terug te blikken op de afgelopen speelronde. Voetbalzone doet een rondje bij de buitenlandse media en kijkt naar de meest opvallende zaken uit Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk. Onder meer Virgil van Dijk maakte afgelopen weekend grote indruk door Erling Braut Haaland in bedwang te houden. In Italië liet Teun RoboKoop Koopmeiners zich gelden met een dubbelslag tegen Juventus, de club die de Oranje-international volgens verschillende media wil kopen.

Engeland

Virgil van Dijk heeft zondag wederom grote indruk gemaakt in Engeland. De aanvoerder van Liverpool bezorgde zijn ploeg onlangs al de Carabao Cup en was afgelopen weekend in de topper tegen Manchester City (1-1) opnieuw een van de absolute uitblinkers. Van Dijk stuurde zijn ploeggenoten aan en was superspits Erling Braut Haaland de baas.

Jamie Carragher was na afloop van het duel lyrisch over Van Dijk. "Haaland is de beste spits ter wereld", vertelde de oud-verdediger bij Sky Sports. "Voor mij behoort Van Dijk in dezelfde categorie bij de centrale verdedigers. Ik denk zelfs dat Van Dijk beter als centrumverdediger is dan Haaland als spits. Als je kijkt naar het duel tussen de beste centrumverdediger en de beste spits, is Virgil van Dijk als winnaar uit de bus gekomen."

Van Dijk werd ook bewierookt door andere Engelse media. Zo vergeleek The Telegraph het duel tussen Van Dijk en Haaland met enkele legendarische bokspartijen van Muhammad Ali. "De wereld hield zijn adem even in na een paar duels met Haaland, zoals ook gebeurde toen Ali het opnam tegen George Foreman en Joe Frazier. Haaland heeft vaak gezegd dat Van Dijk zijn zwaarste tegenstander is. Na zondag is er niets veranderd."

Virgil van Dijk en Erling Braut Haaland: twee giganten in de Premier League.

Spanje

In LaLiga is Real Madrid na de zege op Celta de Vigo (4-0) weer een stap dichter bij de landstitel gekomen. Een van de absolute uitblinkers was Antonio Rüdiger, die bij zowel de 1-0 als 2-0 een cruciale rol speelde door als een gigant boven alles en iedereen uit te torenen bij de hoekschoppen die leidden tot de cruciale treffers.

Marca bestempelt de Duitse centrumverdediger als 'de leider van Real Madrid'. "Hij was na de vertoning tegen RB Leipzig (1-1, red.) kritischer dan iedereen. Hij was de eerste die zijn stem verhief in de kleedkamer en degene die de kar trok tegen Celta de Vigo. Al tijdens de warming-up was hij aan het schreeuwen en moedigde hij zijn teamgenoten aan. Hij schreeuwde 'meer, meer' na de achtste finale tegen Leipzig en was de eerste die zei dat er nog niets te vieren viel." Real Madrid speelde matig tegen Leipzig, al was het gelijkspel na de 0-1 zege in Duitsland net genoeg om de kwartfinale van de Champions League te bereiken.

Ook voor Arda Güler was het duel met Celta de Vigo reden voor een feestje. Het supertalent maakte vlak voor tijd zijn eerste treffer door doelman Vicente Guaita kundig te omspelen en binnen te schieten. De Turk toonde zich daarmee bijzonder effectief, daar hij pas in minuut 89 mocht invallen voor Vinícius Júnior. Marca vraagt zich af waarom Güler niet eerder mocht invallen. "Ancelotti ziet iets in Güler wat hem daarvan weerhoudt", concludeert de sportkrant. "Anders valt het niet te begrijpen dat hij maar anderhalve minuut speeltijd kreeg. Ancelotti bracht eerst Kroos en Tchouaméni. Voor hen betekent tien minuten niets."

Arda Güler viert zijn eerste treffer voor Real Madrid met 'leider' Antonio Rüdiger en aanvoerder Nacho Fernández.

Italië

In Italië is Inter hard op weg om de scudetto te veroveren en is de strijd om de vierde plaats net als in voorgaande jaren weer enorm spannend. Toch ging het afgelopen speelronde vooral over het degradatieduel Lecce - Hellas Verona. Hellas won met 0-1 en tijdens de wedstrijd kregen zijn spits Thomas Henry, die pas vlak voor tijd inviel, en Lecce-speler Marin Pongracic het meermaals met elkaar aan de stok. Na afloop van het duel liep Lecce-trainer Roberto D'Aversa naar Henry toe, om de Fransman een kopstoot uit te delen.

Zowel D'Aversa als Henry kreeg de rode kaart gepresenteerd. Lecce maakte maandag bekend dat de oefenmeester is ontslagen. "Ongelooflijke beelden na afloop van de wedstrijd van Lecce", schreef Corriere dello Sport over het bizarre incident. "De keiharde maatschappij: een actie die haaks staat op de waarden die bij sport horen. Hij ligt op pole position om ontslagen te worden." Dat gebeurde een dag later dan ook.

Teun Koopmeiners onderscheidde zich zondag juist in positieve zin. De ex-AZ'er zorgde er met een dubbelslag voor dat Atalanta een punt overhield aan het uitduel met Juventus (2-2). "Twee doelpunten van de Nederlandse transfertarget van Juventus", valt er te lezen in Corriere dello Sport. Koopmeiners. De Oranje-international, in Italië ook wel bekend als RoboKoop, siert de voorpagina van de meeste grote Italiaanse sportkranten. Zo stelt La Gazzetta dello Sport dat Koopmeiners Juventus 'verblindde' en schrijft Tuttosport:: "De enige die bewees Juventus-waardig te zijn, was Koopmeiners."

Werken Teun Koopmeiners en Massimiliano Allegri volgend seizoen samen?

Duitsland

In de Bundesliga raakte Bayer Leverkusen niet in de war van de 8-1 zege van Bayern München op FSV Mainz 05. De ploeg van trainer Xabi Alonso liet VfL Wolfsburg, dat ruim een uur met tien man speelde, volledig kansloos: 2-0.licht er enkele spelers uit. "Leverkusen kon weer vertrouwen op zijn individuele kwaliteit. Grimaldo hield Majer voor de gek en gaf perfect voor op Tella, die met het hoofd voor de voorsprong zorgde." Alejandro Grimaldo speelde Lovro Majer schitterend uit door hem te passeren met een effectieve en fraaie hakbeweging.

Ook Florian Wirtz liet zien over uitzonderlijke kwaliteiten te beschikken. "Hij krijgt alles gedaan." Wirtz schoot vlak voor rust de bevrijdende 2-0 tegen de touwen door via de binnenkant van de paal hard raak te schieten. Ook de Süddeutsche Zeitung (SZ) is louter positief over Leverkusen, dat dit seizoen nog geen enkele wedstrijd verloor.

"Leverkusen wint en lacht", schrijft SZ. "Talrijke fans op de tribunes hieven al kartonnen kampioensbekers richting de avondhemel. De favorieten bleven de aanvallend ongevaarlijke gasten in de tweede helft in bedwang houden, maar het resultaat bleef in ieder geval spannend - totdat Wirtz toesloeg met een hard schot." Met nog negen duels te gaan bedraagt de voorsprong van Leverkusen op Bayern tien punten.

Jonathan Tah, Josip Stanisic en Granit Xhaka hebben alle reden tot lachen bij Bayer Leverkusen.

Frankrijk

Paris Saint-Germain stelde afgelopen weekend teleur in de Ligue 1 door niet verder te komen dan een 2-2 gelijkspel tegen Stade de Reims. De Parijzenaren kregen vangemiddeld een 4,9 gemiddeld als beoordeling, met Bradley Barcola als absolute dissonant. De jonge Fransman kreeg een 3 toebedeeld.

Foot Mercato was eveneens hard in zijn beoordelingen over PSG. Alleen Kang-in Lee (5,5) en Gonçalo Ramos (6) kregen een voldoende van de voetbalwebsite. Niet Barcola, maar Carlos Soler was in de ogen van Foot Mercato de slechtste man van het veld. "Hij was de minste zichtbare Parijzenaar. Elke keer gaat er iets mis. Zondag was hij opnieuw spookachtig. Aanvallend deed hij vrijwel niets en verdedigend deed hij niets noemenswaardig. Wederom middelmatig."

In tegenstelling tot PSG maakt Olympique Marseille de laatste tijd wél indruk. Gennaro Gattuso werd vorige maand na de 1-0 nederlaag tegen Stade Brest ontslagen, nadat hij l'OM in de zes wedstrijden daarvoor ook al niet naar een overwinning wist te leiden. Onder de nieuwe trainer Jean-Louis Gasset is alles anders. Alle vijf wedstrijden na diens aanstelling werden gewonnen. Zondag werd ook FC Nantes aan de zegekar gebonden (2-0).

"Amper een maand geleden was Marseille stervende", schrijft L'Équipe. "21 dagen later is het team letterlijk getransformeerd onder Jean-Louis Gasset, die het team nieuw leven heeft ingeblazen." Marseille is opgeklommen naar plek zeven en maakt zelfs nog kans op een Champions League-ticket. Midweeks werd Villarreal ook al van het veld geblazen in de Europa League (4-0).

Jean-Louis Gasset, hier in gesprek met Geoffrey Kondogbia, is de verlosser van Olympique Marseille.

