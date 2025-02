Van Dijk antwoordt vraag over aflopend contract bij Liverpool: 'Ik heb hele, hele grote plannen'

Virgil van Dijk heeft in een interview met Sky Sports vragen beantwoord over zijn contractsituatie. De aanvoerder van Liverpool loopt aan het eind van dit seizoen uit zijn contract, maar kan nog niet beloven dat hij zijn verbintenis gaat verlengen.

“In de komende maanden moeten we gewoon alles geven”, antwoordt Van Dijk ontwijkend. “We zijn nog op drie fronten actief en dat is het primaire doel dat ik voor ogen heb. Ik heb hele, hele grote plannen op dat gebied.”

“Ik kan het helaas niet hebben over persoonlijke gesprekken die ik voer met de club”, gaat Van Dijk verder. “We zijn al een tijdje in gesprek en het enige wat ik nu kan zeggen is dat ik van deze club houd.”

“Ik ben heel rustig over de situatie”, vervolgt de centrumverdediger. “Zo lang ik er rustig onder ben, dan kunnen de fans dat ook zijn. Als er nieuws is, dan horen jullie dat vanzelf.”

“Voor nu weet ik écht niet waar ik volgend seizoen speel, maar nogmaals: ik ben er rustig onder”, besluit de aanvoerder van de club en het Nederlands elftal in het gesprek.

Zondag staat de absolute kraker tussen Liverpool en Manchester City op het programma. De twee clubs, die zo lang samen de top van de Premier League domineerden, staan nu ver van elkaar verwijderd op de ranglijst.

Manchester City staat momenteel vierde, maar toch moeten the Reds waakzaam zijn volgens Van Dijk. “Als ik zie hoe ze vorige week met 4-0 winnen van Newcastle United, dan verdienen ze veel respect. Ze zijn niet voor niets vier keer op rij kampioen geworden.”