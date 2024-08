Vink verbaast zich enorm bij Ajax - Heerenveen: 'Dit is heel gek van hem...'

Marciano Vink begrijpt de meest discutabele beslissing van Bas Nijhuis in de eerste helft bij Ajax - sc Heerenveen niet. De analist van ESPN zag hoe de scheidsrechter een rode kaart voor Pawel Bochniewicz weer introk, maar begrijpt niet waarom de verdediger van Heerenveen vervolgens wél geel kreeg. "Het is kolder", aldus Vink.

Ajax leek er in de twaalfde minuut van de wedstrijd vandoor te zijn. Een uiterste tackle van Bochniewicz voorkwam de doorbraak van Godts, die samen met Chuba Akpom op het doel van Heerenveen af dreigde te stormen.

Nijhuis floot direct voor een overtreding en toonde een rode kaart aan Bochniewicz. Het was een discutabel besluit, want de verdediger van Heerenveen bleek in de herhaling wel degelijk minimaal deels de bal te hebben gespeeld. Jeroen Manschot, de VAR van dienst, riep Nijhuis naar de kant om de beelden te bekijken.

"Ik vond het heel raar", zegt Vink. "Het is voor Nijhuis heel wat als hij rood geeft. Het is een klutsgeval waarbij Godts de bal goed meekrijgt." Na de confrontatie tussen Godts en Bochniewicz floot Nijhuis dus voor een overtreding. "Ik twijfelde al, want de bal gaat best wel naar de zijkant. In de herhaling zie je ook dat Bochniewicz de bal óók raakt."

Blijkbaar vond Nijhuis het wel een overtreding, maar niet zwaar genoeg om rood te trekken. Vink verbaast zich er enorm over. "Geen rood, maar wel geel? Ik vind het heel gek. Als hij de bal speelt, wat hij dus duidelijk doet, dan is het geen geel. Hij geeft een vrije trap, maar dat is kolder."