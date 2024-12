Vink snapt keuze Priske bij Feyenoord niet: 'We moeten niet doen alsof hij er niks van kan'

Justin Bijlow staat zondag onder de lat tegen PSV. Hierdoor moet Timon Wellenreuther genoegen nemen met een plaats op de bank. Marciano Vink snapt niet waarom trainer Brian Priske juist nu deze keuze maakt.

''Ik vind dat hij het prima gedaan heeft'', geeft Vink bij ESPN Wellenreuther het voordeel van de twijfel. ''Elke keeper, kijk maar in de Eredivisie, maakt een foutje. Met de inspeelpass of door een verkeerde timing.''

''Daar heeft hij ook last van gehad. Het team heeft er in zoverre niet onder geleden. En het is best wel vreemd dat je één wedstrijd voor de winterstop deze keuze maakt. Doe dat dan gewoon in de winterstop'', snapt Vink niet dat Priske nu weer voor Bijlow kiest.

''Wellenreuther heeft ook belangrijke wedstrijden gekeept'', onderstreept de analist nogmaals. ''Volgens mij hebben ze vorig seizoen, of het seizoen daarvoor, op De Coolsingel gestaan. En toen was hij super belangrijk. Dus we moeten niet net doen of Wellenreuther absoluut niet kan keepen.''

Priske

De trainer van Feyenoord weet niet of Bijlow ook na de winterstop de eerste doelman van Feyenoord is. ''Ik kan daar geen goed antwoord op geven. We hebben nog één wedstrijd voor de winterstop. We hebben te veel gewisseld, maar dat is helaas hoe het is.''

''Voor deze wedstrijd is Justin het best in vorm en daarom staat hij onder de lat. Natuurlijk wil je een beslissing nemen voor de lange termijn. Dat hebben we ook gedaan aan het begin van dit seizoen. Maar er zijn dingen die ons hebben doen besluiten om een wissel door te voeren'', aldus Priske.

Bijlow keepte afgelopen dinsdag ook al bij Feyenoord. De Rotterdammers wonnen toen met 1-2 van MVV Maastricht in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker.