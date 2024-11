Vink komt superlatieven tekort voor uitblinker Ajax: 'Hier geniet ik van, er gebeurt iets als hij de bal heeft'

Marciano Vink kijkt weer met het nodige plezier naar Ajax. De voormalig middenvelder van de Amsterdamse club constateert na de 3-2 overwinning op koploper PSV dat trainer Francesco Farioli over voldoende creativiteit beschikt in zijn selectie.

''Hij was de hele wedstrijd aanspeelbaar en had oog voor anderen. Maar ook tussen de linies constant bezig. Het was niet voor niets dat Henderson hem constant zocht'', is Vink een dag na de topper in de Johan Cruijff ArenA lovend over de inbreng van Kian Fitz-Jim in Dit was het Weekend.

De analist heeft bij Ajax ook genoten van het optreden van Bertrand Traoré. ''Er zijn wedstrijden geweest dat hij niet fit leek en geen zin leek te hebben. Maar hij was Matteo Dams constant de baas. Die werd ook gewisseld voor Mauro Júnior. Een verstandige wissel, denk ik.''

''Maar Traoré is ook de speler die in deze competitie de meeste kansen creëert uit open spel. Dat zijn er 2,3 per wedstrijd. Dus hij begint zijn eigen vorm weer te vinden'', heeft Vink hoge verwachtingen van de buitenspeler in de resterende maanden van dit seizoen in de Eredivisie.

''En hier heb ik van genoten, van Godts die inviel'', is Vink ook zeer te spreken over matchwinner Mika Godts. ''Hij valt in en brengt een sortement van snelheid, gedurfdheid en een soort onbevangenheid. Hij is onbevangen en hij speelt en hij dribbelt.''

''Soms loopt hij zich vast, soms lijkt het blind, maar er gebeurt iets als hij de bal heeft. En hij maakt dan de winnende. Qua creativiteit zit het goed voorin bij Ajax. En Berghuis komt nog terug. Je hebt genoeg creativiteit waar je op kunt terugvallen'', aldus de voormalig Ajacied.

Godts tekende zaterdag dus voor de winnende treffer tegen PSV, dat voor het eerst dit seizoen verloor in de Eredivisie. Ajax staat nu vijf punten achter de koploper uit Eindhoven en heeft nog een wedstrijd tegoed.