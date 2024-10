Vink keek tegen PSG met afgrijzen naar PSV'er: 'Hij deed soms aan ballwatchen, onbegrijpelijk'

Het tegenvallende optreden van Olivier Boscagli in het uitduel van PSV met Paris Saint-Germain in de Champions League maakt ook in Voetbalpraat de tongen los. Marciano Vink legt uit wat de doorgaans betrouwbare centrumverdediger allemaal verkeerd deed in Parijs.

''Snap jij dat een ervaren verdediger zulke rare keuzes maakt?'', wil presentator Milan van Dongen weten van Vink. ''Nee, sommige keuzes waren onbegrijpelijk'', keek de analist soms met verbazing naar de centrale verdediger van PSV in het uitduel met PSG.

''Bij een aantal voorzetten was hij gewoon aan het ballwatchen'', analyseert Vink rustig verder. ''Hij vergat gewoon dat hij een directe tegenstander had. Hij keek ook een paar keer naar zijn directe tegenstander. Maar soms stapte hij in en werd hij simpel uitgespeeld op het middenveld. En dat mag hem niet gebeuren.''

''Kijk, dat je héél fel of kort op een bepaalde actie wil zitten omdat je denkt dat je als je de bal verovert minder in de problemen komt... Maar ik denk, met zijn ervaring, had hij sommige acties beter kunnen ophouden. Zodat je team wat meer kan terugplooien en meer mensen achter de bal hebt'', legt de voormalig PSV'er uit wat Boscagli beter had kunnen doen.

''En nu nam hij hele onverstandige beslissingen. Waardoor je een nóg groter gevaar werd voor je eigen team. En dat was heel gek'', aldus Vink, die wordt aangevuld door tafelgenoot Sjoerd Mossou. ''Het was een soort wandelend doordekken wat hij deed. Hij wandelde dan tot de zestien van de tegenpartij.''

''Hij stond met name in de eigen zestien zo raar te verdedigen'', is ook Bram van Polen kritisch op Boscagli. ''Tien seconden eerder ziet hij zijn man nog, en dan bij een voorzet is hij hem niet een beetje kwijt, maar vier, vijf meter kwijt. En dat is voor een centrale verdediger in je eigen zestien best wel bijzonder.''

Analist Alex Pastoor had halverwege de ontmoeting in het Parc des Princes ook al stevige kritiek op Boscagli. Voetbalzone beoordeelt het optreden van de Fransman tegen PSG met een 4,5.