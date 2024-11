Vink geniet bij Feyenoord van speler die qua techniek mooiere dingen doet dan Noa Lang

Marciano Vink kijkt dit seizoen met veel interesse naar de ontwikkeling die Anis Hadj Moussa doormaakt bij Feyenoord. De analist durft zelfs te beweren dat de techniek van de vleugelaanvaller van de Rotterdammers in de korte ruimte beter is dan van Noa Lang.

''Deze techniek zie je nergens meer'', jubelt Vink in De Eretribune. ''De techniek die hij heeft... Ik zou nu niet een andere speler weten, ik durf zelfs te zeggen in Europa, die op de vierkante meter zo kan passeren als hij dat kan. Dat meen ik oprecht.''

Vink gaat zelfs nog een stap verder. ''Ik denk dat zijn korte en kleine techniek echt nog wel beter is dan die van Noa Lang. Die doet het allemaal op snelheid, maar zoals hij een kap in kan zetten en iemand op de achterlijn met een schijnbeweging nog kan passeren. Ik zie dat eigenlijk bij niemand meer.''

''Het is een hele dunne lijn tussen irritatie en prachtig. En bij Vitesse vorig seizoen was het soms best wel irritatie op sommige punten. In de eerste wedstrijden dachten wij ook: wat is dit? En zaten we met grote schotels te kijken'', oordeelt de analist dat de Feyenoorder flinke stappen heeft gezet in het afgelopen jaar.

''Maar ik denk dat als hij die acht wedstrijden krijgt zoals jij (Jan Joost van Gangelen, red.) dat zei, met de overmacht en het aanvalsspel dat Feyenoord heeft, dan is hij altijd rond de zestien bezig'', aldus Vink kort voor het thuisduel van Feyenoord met sc Heerenveen van zaterdag.

''Tegen Almere bleef hij makkelijk op de been en deed hij dingen die een ander niet kan'', vult Mario Been aan. ''Het wordt tijd dat hij dat ook een keer in De Kuip laat zien. Dat kan vandaag belangrijk zijn tegen een gegroepeerd elftal.''

''Hij passeert makkelijk en kan echt het verschil maken. Dat is wel belangrijk in zulke wedstrijden'', aldus de voormalig Feyenoord-middenvelder.