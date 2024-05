Vink geeft PSV dringend advies mee: ‘Aanvallend tien keer beter dan Cancelo’

Marciano Vink heeft een hoge pet op van Sergiño Dest. Vanwege de zware knieblessure die de Amerikaans international onlangs opliep op een training heersen er vraagtekens rondom zijn toekomst, maar wat Vink betreft moet PSV toeslaan. "Blindelings, ook met de blessure", spreekt de analist klare taal bij ESPN.

Dest, van nature een rechtsback, maakte dit seizoen grote indruk als linksback van PSV. De Almeerder kwam begin dit seizoen op huurbasis over van FC Barcelona, waar hij geen toekomst had onder trainer Xavi. In Eindhoven genoot Dest het vertrouwen van Bosz en ontwikkelde hij zich tot één van de beste backs van de Eredivisie.

PSV heeft in de huurovereenkomst met Barcelona, waar Dest nog tot medio 2025 vastligt, een koopoptie afgesproken van naar verluidt tien miljoen euro. Nadat Dest zijn ernstige knieblessure opliep, is er nog geen duidelijkheid gekomen over zijn toekomst. Wel is duidelijk dat de voormalig Ajacied dit kalenderjaar niet meer in actie komt.

Als het aan Vink ligt, hoeft PSV niet te twijfelen door de zware knieblessure. Op de vraag van Jan Joos van Gangelen of PSV Dest moet contracteren, is de analist dan ook duidelijk. "Blindelings. Ook met de blessure, honderd procent. Wat die jongen kan... Ik heb Barcelona gisteren ook weer gezien..." Barcelona verloor met 4-2 van provinciegenoot Girona.

"Daar staat ene Cancelo. Nou, echt serieus, ik zeg niet dat hij de veters van Dest niet mag strikken, maar van wat hij laat zien, verdedigend en aanvallend, is Dest aanvallend tien keer beter. En verdedigend scheelt het echt niet zo veel."

"Dus waarom zou je zo'n jongen als Barcelona niet terug willen halen? Ik denk dat je als PSV gewoon moet toehappen, nu hij misschien geblesseerd is en dan toch hier wil revalideren, wedstrijdritme opdoen, sterker worden, niet de achterlijke concurrentie die je bij Barcelona hebt. En dan bij PSV langzaam terugkomen op je oude niveau."

Dest kwam tot op heden tot 37 duels voor PSV, waarin hij goed was voor twee goals en zeven assists. Dest doorliep in zijn jongere jaren de jeugdopleiding van Ajax, waar hij doorbrak en een transfer naar Barcelona verdiende. Daar is Dest (voorlopig) niet uit de verf gekomen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties