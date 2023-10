Vink en Perez zien uitblinker bij Ajax: ‘Met hem houdt de bondscoach rekening’

Donderdag, 5 oktober 2023 om 19:50 • Mart van Mourik

Kenneth Perez en Marciano Vink zijn enorm te spreken over Brian Brobbey. Halverwege het Europa League-duel met AEK Athene leidt Ajax met 0-1 dankzij een benutte strafschop van Steven Bergwijn, en het grootste gevaar komt volgens de analytici van de spits van de Amsterdammers.

“Brobbey speelt eigenlijk echt zoals we hem dit seizoen gezien hebben: hij speelt echt goed”, concludeert Perez na afloop van het eerste bedrijf in de studio van ESPN. “Hij is echt heel erg bezig negentig minuten. Hij is nu continu bezig. Hij moet alleen nog even rustiger afwerken en koppen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax kreeg na een klein half uur een penalty toen Steven Bergwijn bij een fraaie versnelling werd gehaakt. Bergwijn ging zelf achter de bal staan en kreeg talloze groene lasers op zich gericht. De linksbuiten van Ajax liet zich niet van zijn stuk brengen en schoot de penalty onberispelijk in de hoek: 0-1.

“Bij die penalty had hij een hele mooie loopactie”, voegt Vink toe. “Het is in ieder geval een speler waar je rekening mee moet houden als bondscoach. Hij heeft de afgelopen tijd dingen laten zien waardoor je als ploeg lekkerder door kan voetballen.”

“Hij is zó sterk en hij houdt de bal vaak zó ontzettend goed vast. Brobbey is echt bezig en die gasten hebben echt hun handen vol aan hem. Hij is ook nog eens in de diepte aanspeelbaar en dat maakt hem levensgevaarlijk.”

“Hij is zó sterk! Brobbey geeft het elftal de mogelijkheid om de diepte te zoeken, maar ze kunnen hem ook in de voeten aanspelen”, besluit Vink.

Tegelijkertijd is ook Kees Jansma in de studio van Veronica zeer positief over Brobbey. "Hij is hartstikke ijverig en zet zich enorm in. Hij is dreigend en gebruikt zijn lichaam, één van zijn goede karaktereigenschappen, volop. Het is gewoon een goede spits. Met te weinig aanvulling vanaf het middenveld om de ballen goed te kunnen afleggen, als hij ze kan afschermen."