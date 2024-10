Vink en Mossou snappen even niets van Priske ondanks geweldig optreden Feyenoord

Er is ondanks de knappe 1-3 overwinning van Feyenoord op Benfica in de Champions League ook kritiek. Trainer Brian Priske haalde na een uur spelen Ibrahim Osman naar de kant, om met invaller Thomas Beelen meer zekerheid in te bouwen. Luttele minuten later kwam Benfica terug in de wedstrijd.

Analist Marciano Vink begreep weinig van de ingreep van Priske in het Estádio da Luz. ''Feyenoord 60+ min heer en meester in de wedstrijd! En dan begrijp ik trainers niet... die opnieuw het wiel willen gaan uitvinden!''

''Waarom je snelheid voorin weghalen en controle uit handen geven... Je komt nu een man voorin te kort met druk zetten!'', analyseerde de oud-middenvelder tijdens het duel in Lissabon. De wissel had uiteindelijk geen fatale gevolgen voor Feyenoord.

Journalist Sjoerd Mossou had eveneens zijn bedenkingen. ''Heel vreemde systeemwissel van Priske na amper een uur. Grip grotendeels kwijt daarna. Hopen nu dat reparatie alsnog op tijd is.''

''Feyenoord had controle met de manier waarop ze speelden, zowel verdedigend als aanvallend'', oordeelde Youri Mulder bij Ziggo Sport. ''Dan valt de 1-2 en staat het best wel open. Wij zeiden van: is Osman geblesseerd? Priske haalde de snelheid voorin weg.''

Collega Royston Drenthe vond de wissel ook te vroeg. ''Omdat er op dat moment geen vuiltje aan de lucht is. Ik denk dat ze dat pas in de zeventigste of tachtigste minuut moeten doen om het dicht te timmeren.''

Muhammed Kerem Aktürkoglu maakte het weer spannend door in de 66ste minuut de 1-2 aan te tekenen. In blessuretijd maakte uitblinker Antoni Milambo aan alle spanning een einde door de 1-3 binnen te schuiven.