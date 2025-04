Vinícius in het echt zien? Koop nu je tickets voor een wedstrijd van Real Madrid!

Vinícius is een van de meest indrukwekkende en beste voetballers van het moment. De 24-jarige Braziliaan speelt de sterren van de hemel bij Real Madrid en heeft overal ter wereld fans door zijn snelheid, techniek en pure klasse. Wil jij de Braziliaanse superster live in actie zien? Koop dan snel je tickets voor de aankomende wedstrijden van Real Madrid. Klik hier om direct te bestellen!

Wat maakt Vinícius zo bijzonder?

Vinícius, geboren in São Gonçalo, Brazilië, heeft laten zien dat hij een van de snelste en meest veelzijdige aanvallers van de wereld is. Zijn dribbels en snelheid maken hem een gevaar voor elke verdediger, en zijn vermogen om ook nog eens te scoren heeft hem tot een echte wereldster gemaakt. Sinds zijn overstap naar Real Madrid in 2018 is hij uitgegroeid tot een van de beste spelers ter wereld, misschien wel de allerbeste.

Van Flamengo naar Real Madrid

De vleugelaanvaller begon zijn carrière bij Flamengo, waar hij al op jonge leeftijd veel indruk maakte. In 2018 verdiende hij een transfer naar Real Madrid voor een recordbedrag van €45 miljoen. In het begin moest hij nog wennen aan het niveau van de absolute top, maar al snel bleek het aan te kunnen. Tegenwoordig is hij een van de belangrijkste spelers in het sterrenelftal van Real Madrid en heeft hij meerdere prijzen gewonnen, waaronder twee keer de Champions League (2021/22 en 2023/24) en is hij drie keer landskampioen van Spanje geworden.

Wat brengt de toekomst voor Vini?

Met nog een contract tot medio 2027 lijkt Real Madrid nog jarenlang van Vini te kunnen genieten. Het is niet ondenkbaar dat hij in de toekomst alsnog een Ballon d’Or zal gaan winnen en nog vele andere prijzen zal behalen.

