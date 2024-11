Vinícius Júnior schittert met hattrick voor winnend Real Madrid; grote zorgen om Militão

Real Madrid heeft zaterdagmiddag een overtuigende zege geboekt in LaLiga. De Koninklijke was in Estadio Santiago Bernabéu dankzij een hattrick van Vinícius Júnior en de eerste seizoenstreffer van Jude Bellingham met 4-0 te sterk voor Osasuna. Toch is er van een hosannastemming geen sprake, daar er wordt gevreesd voor een nieuwe kruisbandblessure voor Éder Militão en ook Rodrygo en Lucas Vázquez geblesseerd uitvielen. Het gat tussen koploper FC Barcelona en naaste achtervolger Real Madrid bedraagt nu zes punten.

Bij Real Madrid was Eduardo Camavinga de vervanger van Aurélien Tchouaméni, die een maand moet toekijken wegens een enkelkwetsuur. Op linksback kreeg Fran García de voorkeur boven Ferland Mendy. Verder was Federico Valverde ondanks vermeende rugklachten fit genoeg om te starten, en vormden Rodrygo, Kylian Mbappé en Vinícius de voorhoede. Bij Osasuna rekende men op spits Ante Budimir, die in zijn laatste twee LaLiga-duels scoorde.

Van een heel hoog niveau was de openingsfase niet, wat met name kwam door het lage tempo dat Real Madrid hanteerde. Wel dook het met grote regelmaat op rond de zestien van Osasuna, wat de thuisploeg in het eerste kwartier liefst acht hoekschoppen opleverde. Echt grote kansen kwamen daar niet uit voort, al kwam Rodrygo vrij dichtbij met een poging die knap gekeerd werd door doelman Sergio Herrera.

Niet veel later moest Rodrygo zich noodgedwongen laten wisselen. De Braziliaan had zichtbaar last van een spierblessure en ging er na een pass bij zitten. Rodrygo liep met het shirt voor zijn ogen naar de kant en werd afgelost door Brahim Díaz. Zo'n tien minuten later ging het ogenschijnlijk vreselijk mis voor Militão, die verkeerd neerkwam bij een vrije trap. De verdediger werd per brancard naar de kleedkamers vervoerd, Raúl Asencio was zijn vervanger.

Er kwam voor rust ook goed nieuws voor de hoofdstedelingen. Een diepe pass van Bellingham kwam door wegwerken van Alejandro Catena net niet terecht bij Vinícius, die bovendien ruim buitenspel stond. Bellingham kreeg de bal weer in zijn voeten en stuurde Vinícius, die ditmaal geen buitenspel stond, opnieuw weg. Vinícius stoomde op richting doel, ontdeed zich van Catena en schoot in de korte hoek raak: 1-0.

Real ging soepeler spelen en wist de voorsprong een paar minuten voor het rustsignaal te verdubbelen. Een schitterende dieptepass van Asencio kwam perfect in de loop van Bellingham terecht. De Engelsman was op het moment dat hij de bal ontving al vertrokken uit de rug van de Osasuna-defensie en lepelde de bal fraai over de kansloze Herrera heen: 2-0. Het was voor Bellingham zijn eerste treffer voor Real Madrid dit seizoen.

Vlak voor rust was er dan weer slecht nieuws voor Real Madrid, waar Vázquez de volgende speler was die geblesseerd raakte. De rechtsback liep een bovenbeenblessure op, speelde de eerste helft nog wel uit, maar liet zijn tijdens de rust vervangen door Luka Modric. Valverde schoof daardoor een linie naar achteren.

Ook na rust had Real Madrid weinig te duchten van Osasuna, dat na een uur een volgende treffer moest slikken. Net als bij de 2-0 ging daar een schitterende dieptepass aan vooraf, dit keer van doelman Andriy Lunin. De Oekraïner lanceerde Vinícius, die zich niet van de wijs liet brengen door de aanwezigheid van Jesús Areso, Herrera omspeelde en simpel binnenschoof: 3-0.

Vinícius kreeg vlak daarna de kans om zijn hattrick te completeren. De vleugelflitser probeerde het met een tegendraads schot, dat net te zacht en daardoor houdbaar was voor Herrera. De vierde Madrileense treffer kwam er in de 69ste minuut alsnog. Opnieuw speelde Vinícius Herrera uit en met rechts schoot hij onhoudbaar door het midden raak: 4-0.

In de slotfase zakte het tempo behoorlijk, en waren gevaarlijke aanvallen schaars. Antonio Rüdiger onderscheidde zich nog met een fraaie verdedigende actie, terwijl Mbappé aan de overkant bepaald niet zijn dag had. De acties van Fransman leverden zelden iets op, wat hem in blessuretijd op een fluitconcertje kwam te staan.