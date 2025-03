Vinícius Júnior schiet Brazilië in minuut 99 op heerlijke wijze langs Colombia

Brazilië heeft donderdagnacht een belangrijke zege geboekt op Colombia in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie: 2-1. Vinícius Júnior bepaalde de eindstand diep in blessuretijd in het voordeel van de Goddelijke Kanaries.

Namens Brazilië stonden wereldsterren als Alisson Becker (Liverpool), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Rodrygo (Real Madrid), Raphinha (FC Barcelona) en Vinícius Júnior (Real Madrid) aan de aftrap.

Bij Colombia waren James Rodríguez (León) en Luis Díaz (Liverpool) de absolute blikvangers. Ook voormalig Ajacied Davinson Sánchez stond in de basis. De fysiek sterke mandekker speelt tegenwoordig voor Galatasaray.

Al na zes minuten kreeg Brazilië een penalty, na een overtreding van Daniel Muñoz (Crystal Palace) op Vinícius. De man in vorm, Raphinha, schoot de bal koelbloedig in de linkeronderhoek: 1-0.

Vervolgens slaagde Brazilië er niet in om de voorsprong te verdubbelen en op slag van rust kwam Colombia plotseling langszij. Op aangeven van James was het Díaz die zijn teamgenoot van Liverpool wist te verschalken: 1-1.

In de 78ste minuut moest Alisson zich laten vervangen na een flinke botsing met Sánchez. Het absolute hoogtepunt moest toen nog komen.

In de negende minuut van de blessuretijd schoot Vinícius zijn land van verre afstand op magistrale wijze naar drie punten: 2-1. Dankzij zijn goal klimt Brazilië voorlopig naar plek twee in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks.