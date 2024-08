Aston Villa vordert in deal met Feyenoord over Lutsharel Geertruida: transfer hangt af van één andere speler

Aston Villa maakt progressie in de deal met Feyenoord inzake Lutsharel Geertruida. Dat schrijft transfermarktexpert Fabrizio Romano zondag op X. De sleutel van de transfer kan wel eens liggen bij een andere Villa-verdediger.

Om de komst van Geertruida te financieren lijkt Diego Carlos namelijk eerst verkocht te moeten worden. De Braziliaanse centrumverdediger geniet concrete interesse van Fulham. Volgens Romano is die deal tussen Villa en Fulham nagenoeg rond.

De deal is niet eenvoudig, weet de Italiaanse transfermarktexpert. Bij Feyenoord ligt aanvoerder Geertruida nog vast tot het einde van het seizoen. Derhalve kunnen de Rotterdammers niet heel hoog in de boom gaan zitten wat betreft de transfersom.

Martijn Krabbendam, journalist van Voetbal International beweerde begin deze week dat Geertruida vanwege zijn aflopende contract voor slechts tien miljoen euro mag vertrekken uit De Kuip.

Andere journalisten noemen hele andere bedragen. Marcel van der Kraan van De Telegraaf gelooft niks van de genoemde tien miljoen euro. "Feyenoord laat Geertruida echt niet gaan voor een habbekrats", zei hij in de podcastserie Kick-off. "Vorig jaar moest hij dertig miljoen euro kosten. Je zakt niet twintig miljoen. Dat gaat niet gebeuren.”

Sportmarketeer Chris Woerts had het in De Oranjezomer over een bedrag van tussen de vijftien en twintig miljoen euro. "Er werd een beetje gesuggereerd dat hij weg zou gaan voor rond de tien miljoen euro, maar dat vindt Feyenoord te weinig”, aldus Woerts.

Het vertrek van Geertruida zou een forse klap zijn voor Feyenoord en trainer Brian Priske. Naast de veelzijdige verdediger wordt er bovendien flink getrokken aan Calvin Stengs. De creatieveling lijkt heel hard op weg naar Charlotte FC. Feyenoord zou acht miljoen euro ontvangen voor zijn basiskracht.