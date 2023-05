Villa deelt gevoelige tik uit aan Tottenham; doek valt voor Southampton

Zaterdag, 13 mei 2023

Aston Villa heeft zaterdag belangrijke punten gepakt in de strijd om de zesde plaats in de Premier League en Europees voetbal. De club uit Birmingham won met 2-1 van Tottenham Hotspur en staat in punten (57) gelijk met the Spurs. Het uiterst wisselvallige Chelsea kwam op eigen veld niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen degradatiekandidaat Nottingham Forest. Voor hekkensluiter Southampton is het doek definitief gevallen na de 0-2 nederlaag tegen Fulham. Met nog twee duels voor de boeg is de achterstand op nummer zeventien Everton, acht punten, onoverbrugbaar geworden.

Aston Villa - Tottenham Hotspur 2-1

Villa begon sterk aan het belangrijke thuisduel en nam al na zeven minuten de leiding. Jacob Ramsey schoot van binnen de zestien raak na goed voorbereidend werk van Leon Bailey. Kort voor rust had Tottenham geluk dat Emiliano Buendía de lat raakte. De bezoekers kwamen na rust wat beter in het spel, maar het was Villa dat twintig minuten voor het einde een voorschot op de zege nam. Douglas Luiz krulde de bal uit een vrije trap op fraaie wijze in de rechterbovenhoek. Arnaut Danjuma kwam met nog tien minuten op de klok binnen de lijnen voor Tottenham, dat na een check van de VAR nog een penalty kreeg na een charge van Emiliano Martínez op Harry Kane. Diezelfde Kane scoorde vanaf elf meter, maar het was niet voldoende om een nederlaag af te wenden.

Blije gezichten bij Aston Villa na de openingsgoal.

Chelsea - Nottingham Forest 2-2

Na een gelijkwaardige openingsfase kwam Forest op voorsprong. Renan Lodi had vanaf links een voorzet in huis op het hoofd van Taiwo Awoniyi en de spits zag zijn kopbal, met de hulp van de mistastende Kepa Arrizabalaga, in het doel verdwijnen: 0-1. Chelsea had moeite door de defensie van de bezoekers heen te komen en wist zijn kansjes in de eerste helft niet te benutten. Binnen het eerste kwartier na rust had Chelsea de voorsprong te pakken. Allereerst zette Noni Madueke een aanval op en na een voorzet van Trevoh Chalobah had Raheem Sterling de bal voor het inschieten: 1-1. Zeven minuten later maakte de Engelsman zijn tweede. De rappe aanvaller kapte zich knap vrij en vond de verre hoek met een gekruld schot: 2-1. Toch kwam Forest al snel op gelijk hoogte via Awoniyi, die in de korte hoek raak kopte: 2-2.

Southampton – Fulham 0-2

Alleen met drie overwinningen uit de laatste drie wedstrijden mocht Southampton nog hopen op lijfsbehoud in de Premier League, maar die vlieger ging al bij de eerste poging niet op. De thuiswedstrijd tegen Fulham eindigde immers in een 0-2 nederlaag voor the Saints, die hun periode op het hoogste niveau in Engeland daarmee na elf jaar zien eindigen. Carlos Vinícius opende na rust de score namens Fulham. De voormalig spits van PSV had alle tijd om een voorzet van Harrison Reed tot doelpunt te promoveren en zag dat Aleksandar Mitrovic twintig minuten voor tijd het vonnis over Southampton velde.

Overige uitslagen

Manchester United - Wolverhampton Wanderers 1-0

Crystal Palace - Bournemouth 2-0