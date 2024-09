Vier jaar schorsing, laatste duel in 2022: HSV deelt tóch nieuw contract uit

Hamburger SV heeft het contract van Mario Vuskovic opengebroken, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Dat is best opmerkelijk te noemen, aangezien de Kroaat momenteel een dopingschorsing van vier jaar uitzit.

Het gaat echter om een prestatiegebonden contract, dat ingaat vanaf het moment dat Vuskovic weer mag voetballen. De huidige verbintenis van de 22-jarige verdediger wordt verscheurd.

Vuskovic werd in september 2022 betrapt op het gebruik van epo, een verboden middel voor topsporters. Daarvoor werd hij in eerste instantie voor twee jaar geschorst, maar na een beroepszaak werd de straf verdubbeld. Vuskovic moet zo tot november 2026 toekijken. HSV weigert zijn speler echter te laten vallen.

De 2. Bundesliga-club heeft altijd in de onschuld van Vuskovic geloofd, en zet vraagtekens bij de manier waarop de dopingtest destijds werd uitgevoerd. Ook Vuskovic' teamgenoten staan onvoorwaardelijk achter hem.

In mei, tijdens het duel met 1. FC Nürnberg, poseerden ze nog met een spandoek waarop ze de Kroatisch jeugdinternational een hart onder de riem staken. 'Free Vuskovic' viel er te lezen, net als het nummer 44, waarmee Vuskovic tot dan toe gespeeld had.

Vuskovic speelde zijn laatste duel in november 2022, een competitieduel tegen Greuther Fürth. Hij stond toen nog geen halfjaar officieel onder contract bij HSV. In juli 2022 kwam de verdediger voor 3 miljoen euro over van Hajduk Split, na eerst een jaar op huurbasis in Duitsland rond te hebben gelopen. Een jaar eerder volgde Feyenoord hem nog nadrukkelijk.