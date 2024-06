Vier Europese topclubs informeren naar Xavi Simons, die Paris Saint-Germain op huurbasis kan verlaten

Xavi Simons lijkt komende zomer opnieuw door Paris Saint-Germain uitgeleend te worden, zo schrijft L’Équipe. De 21-jarige spelmaker beschikt bij de Franse topclub nog over een contract tot medio 2027, maar wil liever ergens anders een onbetwiste basisspeler zijn.

RB Leipzig heeft volgens L’Équipe goede papieren om Simons nog een seizoen van PSG te huren. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler was de afgelopen jaargang een van de grote smaakmakers bij die Roten Bullen.

In 43 officiële duels namens Leipzig was hij goed voor 10 goals en 15 assists. Het heeft ertoe geleid dat ook grote Europese topclubs zich willen versterken met Simons. Naar verluidt hebben Arsenal, Bayern München, Manchester United en Manchester City navraag bij PSG gedaan om de rechtspoot in te lijven.

De kampioen van Frankrijk is echter niet van plan om Simons komende zomer te verkopen, waardoor een nieuwe uitleenbeurt voor de hand ligt. De verwachting is dat er na het EK een beslissing over zijn sportieve toekomst genomen wordt.

Simons vertegenwoordigt nog altijd een gigantische transferwaarde. Volgens Le Parisien zou Bayern München bereid zijn om tussen de zestig en zeventig miljoen euro te betalen voor de veertienvoudig Oranje-international.

Dat PSG niet wenst mee te werken aan een verkoop van Simons heeft volgens de krant alles te maken met de complexe deal die het eerder sloot met PSV. De Fransen activeerden vorig jaar een clausule in het contract van Simons, die ervoor zorgde dat de jongeling voor slechts vier tot zes miljoen euro weg kon uit Eindhoven.

PSV hield wel een doorverkoopclausule over, die in elk geval komende zomer nog actief is. Hoe hoog het percentage bedraagt, weet Le Parisien niet.

