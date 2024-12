Omroep Brabant kreeg onlangs bij PSV – FC Twente een uniek kijkje achter de schermen bij de beveiliging in en rond het Philips Stadion. In onderstaande video is te zien hoe de stewards, beveiliging en politie samenwerken tijdens een thuisduel van de Eindhovenaren.

Kort na de start van de wedstrijd ontdekt de beveiliging een vlag bij de FC Twente-fans waarop ‘1312’ staat, wat ‘All Cops Are Bastards’ betekent. De supporter die verantwoordelijk is voor de vlag wordt aangehouden en overgebracht naar het bureau.

De groep waarmee de fan in kwestie is, is het niet eens met het besluit van de politie en wil in de rust het stadion verlaten. In de controlekamer is het dan ‘alle hens aan dek’. De fans kunnen alleen onder begeleiding weg, zodat de politie er zeker van is dat het groepje ook écht naar huis toe gaat.