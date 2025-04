Wouter Goes heeft zich in de finale van de TOTO KNVB Beker onmogelijk gemaakt bij de hele spelersgroep van Go Ahead Eagles. De verdediger van AZ was volgens Go Ahead-spits Victor Edvardsen constant aan het provoceren. "Een nasty guy", zegt de 29-jarige Zweed na afloop voor de camera van Voetbalzone-verslaggever Noël Korteweg.

Go Ahead won maandag voor het eerst in de clubhistorie de TOTO KNVB Beker. Na een 1-1 eindstand wonnen de Deventenaren de strafschoppenserie met 2-4.

Edvardsen doet na afloop zijn beklag over Goes, die twee kaarten kreeg vanwege provocaties (maar geen rood). "De nummer 3 van AZ was constant aan het schreeuwen naar onze spelers met een heleboel scheldwoorden."

Het gedrag van Goes was geen verrassing voor Go Ahead. "Ik had vooraf al gezegd dat hij zich meer met ons bezighield dan met de wedstrijd. Dus ja... stupid guy", aldus Edvardsen.

Goes provoceerde de spelers van Go Ahead nadat AZ via een rake strafschop van Troy Parrott op voorsprong kwam. "Hij kwam naar ons toe en schreeuwden in ons gezicht. Hij was een nasty guy tijdens de hele wedstrijd.

"Wij probeerden daar van weg te blijven, zeker ikzelf. Maar uiteindelijk heb je zelf ook emoties en gevoelens." Ook tijdens de strafschoppenserie probeerde Goes de boel te ontregelen. "Bij elke penalty die we namen liep hij naar onze speler die zou gaan nemen om iets te zeggen. Gewoon een nasty guy."