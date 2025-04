Go Ahead Eagles-spits Victor Edvardsen laat zich uit over één AZ-speler: 'We zien wel of hij stupid is of niet'

Victor Edvardsen ziet de aanstaande KNVB Bekerfinale als de grootste wedstrijd uit zijn carrière tot nu toe. In gesprek met De Telegraaf blikt de talisman van Go Ahead Eagles vooruit op het treffen met AZ.

Volgens Edvardsen ziet de gehele selectie van Kowet de finale van maandag als de wedstrijd van hun levens. “Dat geldt voor iedereen in het team.”

De ervaren Zweed kent in ieder geval geen Kuipvrees. “We mogen vertrouwen hebben. Drie weken geleden zijn we ook al in De Kuip geweest, voor de wedstrijd tegen Feyenoord. Het is niet veel teams gegeven om Feyenoord de wil op te leggen, maar wij hebben het wel gedaan. Dat zegt wel iets.”

In Rotterdam kruist Edvardsen de degens onder meer met Wouter Goes. De centrumverdediger van AZ staat bekend als een plaag voor aanvallers.

“Het lijkt me meer een probleem voor Milan Smit (spits van Go Ahead, red.), want hij zal dichter bij hem staan en de duels met hem moeten uitvechten”, duidt Edvardsen. “Wij gaan gewoon onze wedstrijd spelen en zien wel of hij stupid is of niet.”

AZ en Go Ahead treffen elkaar maandagavond om 18:00 uur. Het duel is live te volgen via ESPN 1.

De Alkmaarders kunnen voor de vijfde keer beslag leggen op de zilveren dennenappel. De Deventer opponent won het bekertoernooi nog nooit.