VI benoemt belangrijkste reden dat Feyenoord meewerkt aan vertrek Calvin Stengs

De fysieke gesteldheid van Calvin Stengs is voor Feyenoord reden om de vleugelaanvaller voor circa acht miljoen euro te verkopen aan Charlotte FC. Clubwatcher Martijn Krabbendam van Voetbal International schrijft dit kort nadat bekend is geworden dat Stengs op weg is naar de club uit de Major League Soccer.

"Ten eerste ligt er een economische reden", benadrukt Krabbendam in een uitgebreide analyse over de aanstaande transfer van Stengs naar de MLS. "Feyenoord betaalde ruim zes miljoen voor Stengs aan OGC Nice en kan nu een kleine winst pakken."

De Feyenoord-watcher ziet de transfersom echter niet als de voornaamste reden dat de bekerwinnaar Stengs na een jaar alweer van de hand willen doen. "De grootste reden dat de Rotterdammers meewerken, is de fitheid van Stengs. Feyenoord vindt dat zijn meest creatieve speler te weinig op het veld heeft gestaan vorig seizoen."

"Voormalig trainer Arne Slot zei er al eens wat over, namelijk dat Stengs zonder de zware knieblessure die hij opliep als jonge speler van AZ, de absolute top had kunnen halen", brengt Krabbendam een uitspraak van de manager van Liverpool in herinnering.

In de optiek van Krabbendam levert Feyenoord de nodige creativiteit in, nu Stengs op weg is naar de uitgang van De Kuip. "Dat laatste onderkent de club zelf trouwens ook. Het was, zo zeggen ingewijden, écht een Duivels Dilemma: Stengs wel of niet verkopen aan Charlotte FC?"

"Uiteindelijk wogen voor bekerwinnaar de transfersom en de twijfels aan het fysiek van Calvin Stengs zwaarder dan het verschil dat hij maakte in het veld", zo besluit de clubwatcher van Voetbal International zijn betoog.

