VI: Aston Villa en Borussia Dortmund bereiken akkoord over transfer Donyell Malen, contractduur bekend

Aston Villa en Borussia Dortmund hebben een akkoord bereikt over de transfer van Donyell Malen, zo meldt Voetbal International. De 25-jarige aanvaller gaat voor een bedrag van 25 miljoen euro, dat middels bonussen kan oplopen tot 30 miljoen, de overstap maken naar Birmingham, waar hij een contract gaat tekenen tot medio 2029.

Malen was al geruime tijd persoonlijk akkoord met Aston Villa over de transfer, al duurde het even voordat beide clubs eruitkwamen. Zo bedroeg het eerste bod uit Engeland 18 miljoen euro, maar is er inmiddels overeenstemming bereikt over een transfersom van 25 miljoen euro.

Voor Malen ligt er op Villa Park een contract klaar voor 4,5 jaar, wat hem tot de zomer van 2029 aan de club verbindt. Zodoende wordt de aanvaller weer herenigd met Ian Maatsen, waarmee hij eerder al succesvol was bij Dortmund.

In verschillende media deden ook berichten de ronde dat Maatsen in de deal betrokken zou worden en dat de Nederlander de omgekeerde weg zou bewandelen, maar daar hadden zowel de linksback als de clubleiding geen trek in.

Dinsdagavond komt Dortmund gewoon in actie in de Bundesliga. Er staat een uitwedstrijd bij Holstein Kiel op het programma voor de ploeg van Nuri Sahin, maar daar zal Malen al niet meer van de partij zijn.

Ook in Eindhoven zullen ze blij zijn met de transfer. PSV ontvangt namelijk twee procent van de transfersom, meldde Rik Elfrink eerder al namens het Eindhovens Dagblad. Dat komt dus neer op een bedrag van ruim een half miljoen euro.

Later deze week zal Malen de medische keuring ondergaan, voordat hij zich daadwerkelijk speler van Aston Villa mag noemen. De club hoopt de transfer nog voor het weekend af te ronden, zodat hij zaterdag inzetbaar is in de uitwedstrijd tegen Arsenal, voor wie Malen in de jeugd actief was.