Verweij waarschuwt PSV voor gevaar, mocht Napoli terugkeren voor Noa Lang

Napoli heeft ruim dertig miljoen euro over voor Noa Lang, maar PSV weigert om tussentijds zaken te doen. Mike Verweij en Valentijn Driessen buigen zich vrijdag in de podcast van De Telegraaf genaamd Kick-Off over de transferperikelen rondom de vleugelaanvaller.

''Noa Lang heeft een zaakwaarnemer (Ali Dursun, red.) die niet schuwt om de strijd met de club aan te gaan, in het belang van zijn speler. Dat heeft hij bij Jordan Teze gedaan. Dat is ook de reden dat Teze bij PSV is vertrokken. En Boscagli niet'', trekt Verweij de vergelijking met de vorig jaar vertrokken rechtsback.

''Dus als Napoli terugkomt, dan wens ik PSV heel veel succes'', voegt de Ajax-watcher daaraan toe. ''Ik denk niet dat Napoli terugkomt'', haakt Valentijn Driessen in. ''Hij heeft al een poos niet gespeeld. Hij moet gewoon bij PSV weer gaan draaien. Bij Napoli moet je maar afwachten in hoeverre je aan speeltijd komt.''

''Als Lang zo speelt als tot dusver dit seizoen, dan wordt het geen basisspeler in Napels. Heeft hij de vorm van zijn eerste maanden bij PSV, dan is hij wél een versterking. Maar ik snap heel goed dat PSV geen medewerking verleent. Ze zijn Tillman en Pepi al kwijt, dus de spoeling wordt steeds dunner'', heeft Driessen begrip voor het standpunt van de Eindhovenaren.

''Voor Europees voetbal mogen ze Perisic nu wél inschrijven. En die Bosniër (Esmir Bajraktarevic, red.) nu ook. Er zijn alternatieven voorhanden, maar je moet gewoon vasthouden aan Lang. En dan gaat hij maar in de zomer weg'', aldus Driessen op besliste toon.

Verweij blaast de discussie vervolgens nieuw leven in. ''Je scout Lang niet op basis van twee weken ziekte of op basis van vier, vijf slechte wedstrijden. Je ziet natuurlijk wel de potentie en hoe goed hij ooit is geweest. Dan moet je zorgen dat hij weer zo goed wordt.''

Lang heeft zich er inmiddels bij neergelegd dat hij sowieso het seizoen afmaakt bij PSV. De 25-jarige buitenspeler had desondanks graag de stap naar Napoli gemaakt deze winter.