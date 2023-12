Verweij speculeert over opvolger Bergwijn: ‘Misschien goeie speler voor Ajax'

Mike Verweij schuift Arnaut Danjuma naar voren als mogelijke winteraanwinst van Ajax. De clubwatcher van De Telegraaf ziet in de vleugelaanvaller een geschikte vervanger van Steven Bergwijn, mocht laatstgenoemde de Amsterdamse club in de winterstop daadwerkelijk de rug toekeren.

"Die zit voornamelijk op de bank bij Everton", opent Valentijn Driessen vrijdag in Kick-off het item over Danjuma. "Misschien is dat ook wel een hele goede voor Ajax, als Bergwijn in de winter wél zou vertrekken. Hij is al een paar keer met Ajax in verband gebracht", vult Verweij aan.

"En Ajax heeft ook een keer de kans gehad om hem een keer te halen. En dat toen niet gedaan. Toen is hij naar België vertrokken", doelt Verweij op de overgang van Danjuma van NEC naar Club Brugge in 2018. "Dus misschien is het voor Ajax ook wel een goeie."

"Hij heeft bij het Nederlands elftal een keer echt goed gespeeld. Toen dacht je: Nou, die gaat doorbreken. Hij heeft het bij Villarreal een tijdje goed gedaan, maar op een zijspoor beland. En nu bij Everton... hij stond er gisteren (tegen Newcastle United, red.) niet in", is Driessen niet erg onder de indruk van de recente prestaties van Danjuma.

Danjuma debuteerde in 2018 in Oranje in de met 3-0 gewonnen Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Datzelfde jaar volgde ook nog speeltijd in een oefeninterland tegen België. De 26-jarige buitenspeler kwam drie jaar later pas weer in actie voor het Nederlands elftal. Zijn laatste interland dateert van september 2022.

Niet terug naar Nederland

Afgelopen zomer zong de naam van Danjuma serieus rond in De Kuip. De aanvaller, die op alle posities voorin uit de voeten kan, stond niet onwelwillend tegenover een huurtransfer naar Feyenoord, maar vertrok uiteindelijk naar Everton.

In Liverpool is Danjuma niet meer dan een wisselspeler, terwijl de club financieel gezien momenteel grote problemen heeft. Mogelijk kan Feyenoord in januari een nieuwe poging wagen voor de contractspeler van Villarreal, die ook bij zijn Spaanse broodheer geen toekomst lijkt te hebben.

