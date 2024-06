Verweij onthult inhoud verzoek Memphis aan Nederlandse journalisten inzake Xavi

Verweij: Memphis Depay wil dat Nederlandse journalisten ‘liever’ zijn voor Xavi

Mike Verweij hoorde na afloop van Nederland - Frankrijk iets opmerkelijks in de mixed zone van de Red Bull Arena in Leipzig. Memphis Depay nam het namelijk op voor ploeggenoot Xavi Simons en kwam in dat kader met een opmerkelijk verzoek richting de Nederlandse sportjournalisten.

"Memphis deed een beroep op de Nederlandse journalisten. Om Xavi een beetje te sparen", zo onthult Verweij zaterdagochtend in de Kick-off-podcast van De Telegraaf. "Een jongen van 21. En als alles negatief is, dan is dat heel lastig."

"Dat kon Memphis uit eigen ervaring ook vertellen. Dus hij zei: 'Wees wat liever voor Xavi'. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Xavi moet gewoon laten zien dat hij in het Nederlands elftal net zo goed kan voetballen als bij Leipzig."

"En ik weet dat dat niet één-op-één is over te nemen van je club. En dat er bij het Nederlands elftal misschien wel wat meer gevraagd wordt. Maar als Xavi gewoon goed gaat voetballen, dan komen de positieve kritieken vanzelf", geeft Verweij mee aan de vleugelaanvaller van Oranje.

"Maar het is niet zo, om hem te helpen, dat er maar positief geschreven moet worden. Ook als hij slecht is." Presentator Pim Sedee merkt op dat bij Simons 'niet zijn kop eraf gaat' na een tegenvallend optreden. "Maar de mensen denken dat er meer inzit bij hem."

Driessen

"Degene die hem de hand boven het hoofd moet houden, die houdt hem natuurlijk ook de hand boven het hoofd. Koeman valt toch continu terug op Xavi", mengt Valentijn Driessen zich in de discussie over Simons. "Hij heeft natuurlijk heel veel kwaliteiten. Alleen komt het er niet uit."

"En hoeveel meer vertrouwen heb je nodig dan dat van de bondscoach? Xavi kan het vertrouwen van alle media hebben, maar als de bondscoach zegt: 'Jij blijft op de bank en je komt er niet in ook', dan heb je denk ik een veel groter probleem", zo besluit Verweij.

